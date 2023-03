Bianca Andreescu (22 de ani) a suferit o luxație puternică la nivelul gleznei, în optimea de finală a turneului de la Miami, jucată în compania rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

Scenele cu câștigătoarea US Open 2019 părăsind terenul în scaun cu rotile, după ce a urlat de durere minute în șir, au fost sfâșietoare.

Punând întâmplarea nefericită în contextul sportiv, accidentarea doare și mai tare pentru Bianca Andreescu, întrucât jucătoarea canadiană cu părinți români era în revenire de formă și mai avea nevoie de o singură victorie pentru a reveni în top 20 WTA.

„O, Doamne!” a spus Bianca Andreescu, în timp ce a privit-o pe mama sa, Maria Andreescu, după care a izbucnit în plâns.

În tribune, Maria Andreescu a plâns în hohote, conturând un tablou pe care nimeni nu ar fi vrut să îl vadă în timpul competiției de tenis de la Miami.

În zilele următoare Bianca Andreescu va afla, din partea medicilor, cât va dura perioada de recuperare după această accidentare. În cazul unei entorse de grad ridicat, jucătoarea canadiană ar putea necesita intervenție chirurgicală.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.

Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.

She looks so broken. No one deserves this.

Everyone send her your prayers tonight ???????? pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ