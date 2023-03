Jucătoarea canadiancă s-a accidentat la glezna stângă în timpul partidei cu Ekaterina Alexandrova (28 de ani), ieșind de pe teren într-un scaun cu rotile.

Bianca Andreescu s-a accidentat în setul doi, la scorul de 2-0 pentru Ekaterina Alexandrova, şi a fost scoasă de pe teren în scaun cu rotile. Rusoaica câştigase primul set, scor 7-6 (0), iar meciul a fost întrerupt timp de o oră din cauza ploii, la scorul de 3-2.

Vizibil marcată teribila accidentare, Bianca nu s-a mai putut abține, iar pe transmisie s-a auzit în timp ce le spunea medicilor "Nu am simțit o astfel de durere în viața mea!".

"Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Să o văd pe teren cu dureri atât de mari, a fost dureros. Nu poţi să ajuţi, doar stai şi priveşti, este îngrozitor. Sper să îşi revină rapid şi îi urez recuperare uşoară", a spus Ekaterina Alexandrova.

Bianca does not deserve this again.

“I’ve never felt this kind of pain before.”

This audio is heartbreaking to listen to.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.

Fost număr 4 WTA, Bianca Andreescu are un titlu de Grand Slam în palmares, cucerit la US Open, în 2019, după o finală câștigată în defavoarea Serenei Williams.

3 trofee și-a adjudecat Bianca Andreescu în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis: un Grand Slam și două competiții de calibru WTA 1000, la Toronto și Indian Wells.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair ????

Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn