La 32 de ani, Irina Begu nu are niciun gând de a părăsi lumea tenisului, unde încheie confortabil sezonul 2022, pe locul al 34-lea în ierarhia WTA - poziție care îi conferă acces direct pe tablourile principale ale Grand Slam-urilor din 2023.

Sportiva din București a explicat în „Interviul de 10” cum a început tenisul, la doar trei ani și jumătate, jucând cu o rachetă de lemn.

„Eram în clasa a VI-a și îmi doream foarte mult un telefon.”

„Am început să practic tenisul cu mătușa mea, la trei ani și jumătate. Ea fiind fostă jucătoare de tenis, în acel moment era antrenoare de tenis și mergeam cu ea. Am început să strâng mingi, după care, ușor-ușor, am jucat și eu. Am început cu adevărat să fac mai multe antrenamente pe săptămână începând de la șase ani.

Eram micuță, rachetele înainte nu erau făcute pentru copii. Acum, dimensiunile sunt diferite. Aveam o rachetă din lemn,” a declarat Irina Begu, vorbind despre începuturile sale în tenis.

Cât despre primii bani câștigați din tenis, a doua jucătoare a României în clasamentul WTA a răspuns cu sinceritate, spunând: „Eram în clasa a VI-a și îmi doream foarte mult un telefon. Așa, am putut să mi-l cumpăr,” a adăugat Irina Begu, pentru care turneul de la Roland Garros este cel mai drag, dintre cele patru competiții de mare șlem.

„Dintre Grand Slam-uri, aș spune Roland Garros, îmi este cel mai drag. Am crescut pe zgură și am avut acolo cele mai bune rezultate,” a completat Irina Begu, care a jucat optimile de finală ale Slam-ului parizian de două ori, în 2016 și 2022.

Care este argumentul Irinei Begu pentru longevitatea sa în top 50 WTA

„Nici de data aceasta nu voi face Crăciunul acasă, dar o să am timp, după ce nu voi mai juca tenis,” a declarat Irina Begu, cu seninătate, lăsând de înțeles că își asumă sacrificiile depuse pentru tenis.

„Sunt ambițioasă, nu îmi place să pierd și încerc să dau totul, când sunt pe teren. Îmi place să muncesc și caut să tind către perfecțiune. Îmi place să stau mult pe teren și să fac lucrurile să funcționeze cât mai bine. Acum fac mai multă recuperare decât înainte, dar joc vreo două ore de tenis per antrenament plus două ore de pregătire fizică per zi,” și-a descris Irina Begu punctele forte pe teren.

Irina Begu este calificată pe tabloul principal al Openului Australian, primul turneu de mare șlem al anului 2023 (16-29 ianuarie).