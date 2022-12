S-au acordat premiile anului 2022 în WTA! Simona Halep, absentă pe lista câștigătoarelor

Dublă campioană de Grand Slam în 2022, Iga Swiatek a primit premiul pentru „Jucătoarea anului” în WTA. Distincția nu a fost contestată de fanii tenisului, întrucât jucătoarea poloneză de tenis a dominat autoritar desfășurarea stagiunii, după retragerea australiencei Ashleigh Barty.

Iga Swiatek a semnat un sezon de vis, câștigând 8 competiții WTA, inclusiv turneele de calibru 1000 de la Doha, Indian Wells, Miami și Roma, precum și titlurile de mare șlem puse în jos la Roland Garros și US Open.

Jucătoarea cu cel mai notabil progres a fost brazilianca Beatriz Haddad Maia, în timp ce chinezoaica Qinwen Zheng a primit distincția pentru cea mai bună jucătoare nou apărută în circuitul de elită al tenisului feminin.

Fanii Simonei Halep o vor ține minte pe Qinwen Zheng din turul secund al competiției de la Roland Garros, fază a întrecerii în care chinezoaica s-a impus, scor 2-6, 6-2, 6-1.

Tatjana Maria came back in a big way in 2022! ???? pic.twitter.com/8NUIW7cO3D