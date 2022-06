„Dacă ești praf după un meci de 3 ore, nu ești profesionistă!” Scandal nemaivăzut între partenere de dublu, la Wimbledon

Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA) a făcut meciul carierei în turul 1 al competiției de la Wimbledon, învingând-o pe Serena Williams, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10-7), la finalul a 3 ore și 14 minute de joc intens.

Ca urmare a duratei lungi a meciului de simplu, jucătoarea franțuzoaică s-a retras din proba de dublu feminin, unde trebuia să participe, alături de Tamara Korpatsch, invocând o accidentare la coapsă.

Tamara Korpatsch, furioasă pe Harmony Tan: „Nu eu i-am cerut să jucăm la dublu, ci ea m-a întrebat.”

Decizia nu a fost neobișnuită, dar reacția partenerei sale de dublu, publicată pe Instagram a contrariat o mare parte a fanilor tenisului.

„Partenera mea Harmony Tan s-a retras din proba de dublu chiar astăzi dimineață. Pentru mine nu este corect să-mi spună atât de târziu", s-a revoltat Tamara Korpatsch pe Instagram.

„Ea spune că nu poate alerga azi pentru că a jucat ieri un meci de trei ore. Îmi pare rău, dar eu am jucat 6 ore și 33 de minute într-o zi și am jucat un meci de simplu a doua zi. Chiar nu este corect și sunt foarte tristă și dezamăgită că nu pot juca primul meu meci de dublu la acest Grand Slam.

Am așteptat o oră înainte ca meciul să înceapă. Nu e deloc corect față de mine. M-a întrebat înainte de turneu dacă vreau să jucăm împreună la dublu și am fost de acord. Nu am întrebat-o eu pe ea, ci ea pe mine! Dacă ești praf după un meci de 3 ore… nu poți juca la profesioniști. Este opinia mea", a scris Korpatsch pe rețelele de socializare.