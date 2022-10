Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, depășind-o în runda inaugurală pe Harmony Tan, din Franța, scor 6-7 (5), 6-2, 6-3, la capătul unei lupte de 2 ore și 36 de minute.

Sportiva din România a învins problemele fizice acuzate după setul întâi, foamea - cerându-i între seturi Monicăi Niculescu ceva de mâncare -, dar și jocul tenace al franțuzoaicei care a învins-o în acest an pe Serena Williams, tocmai în turul unu al competiției de Grand Slam de la Wimbledon.

După un prim set extrem de echilibrat, pierdut în tiebreak, Gabriela Ruse a jucat cu mai mult curaj seturile doi și trei, lăsându-i lui Tan doar cinci game-uri. 4 break-uri a reușit Ruse în ultimele două manșe, jocul său de retur convingând pe întreaga durată a partidei, mai ales ținând cont de cele 14 mingi de break procurate.

„Le mulțumesc tuturor românilor care au venit să mă susțină. E special să joc acasă și, desigur, să câștig. Vreau să o felicit pe Harmony, a jucat foarte bine, a fost un meci dur. Cred că nu am mai câștigat un meci de mult timp,” a spus Gabriela Ruse, în dialogul cu Horia Tecău.

În turul secund, Gabriela Ruse va avea șansa de a o răzbuna pe prietena Jaqueline Cristian, întrucât o va întâlni pe jucăotarea Xiyu Wang (59 WTA), care a eliminat-o pe Cristian, scor 6-3, 6-3.

This was the type of fight and performance we have been missing from Gabi the past few months. She wanted this win and she played well enough to earn it. Love her for keeping the Romanian hopes alive in Cluj. Gabriela Ruse defeated Harmony Tan 6-7, 6-2, 6-3.#TO2022 pic.twitter.com/QpEPeoXkgy