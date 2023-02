„Au fost și tensiuni, certuri” Ce a spus Thomas Drouet despre colaborarea cu jucătoarea care l-a numit „psihopat”

Antrenorul Thomas Drouet care a colaborat cu Ana Bogdan și Jaqueline Cristian a făcut o incursiune în tunelul amintirilor și a vorbit despre parteneriatul cel mai lung pe care l-a avut în carieră, cel cu jucătoarea din Ungaria, Timea Babos.

Tehnicianul din Hexagon a admis că au existat certuri și tensiuni în relația cu Timea Babos, jucătoarea care l-a numit, într-un interviu, „psihopat” și „maniac” pentru că o critica ori de câte ori sesiza probleme de greutate în contul unguroaicei.

Thomas Drouet își aduce aminte cu plăcere de parteneriatul cu Timea Babos

„Eu și Timea am lucrat 6 ani împreună. Am început când era pe locul 125 la simplu și în jur de 50 la dublu. Aceasta a fost cea mai lungă colaborare a mea, îmi amintesc când am început cu ea, era jos de tot, nu avea încredere în forehand și avea probleme și să respire din cauza stresului.

Dar cea mai mare calitate a Timeei era etica muncii, ea accepta să se antreneze și la 7 dimineața, dacă asta era cea mai bună opțiune. A depus mult efort pentru a-și îmbunătăți forma, tehnica și multe alte aspecte... am ajuns împreună în top 25 la simplu și pe locul 1 la dublu.

Cum e și normal, au fost și tensiuni, certuri, suișuri și coborâșuri, dar am luptat să rămânem împreună puternici. Și rezultatele au fost următoarele: 5 titluri la simplu, 5 finale la simplu, 14 titluri la dublu, 8 finale la dublu, două Grand Slam-uri la dublu,” a scris antrenorul de tenis Thomas Drouet.

Criticile aduse de jucătoare antrenorului Thomas Drouet

„E un psihopat! Un maniac! În privința greutății mele, dacă aveam un kilogram în plus îmi scotea ochii cu asta. Am avut probleme mentale mari!,” a declarat Timea Babos într-un interviu acordat presei din țara vecină, conform Ziare.com.

„Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capul! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită. Pentru omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el,” a declarat Ana Bogdan pentru ProSport, dezgustată de influența acestui antrenor.

„Am fost lăsată cu ochii în soare în mijlocul revenirii mele, practic! Eu aveam trei turnee de când începusem să joc și clar, nu m-aș fi gândit o secundă că o să îmi schimb antrenorul fix când am nevoie de unul în cel mai crunt moment din carieră!”, a precizat Jaqueline Cristian, care a ratat jumătate de sezon, în 2022, din cauza rupturii de ligamente suferite la Doha.

Inclusiv Sascha Bajin, fostul sparring partner al Serenei Williams, a afirmat că Thomas Drouet a avut probleme cu mânia. „Am avut o mică întâlnire cu el în Dubai, când și-a pierdut cumpătul. Tot ce i-am cerut a fost să șteargă bicicleta după ce a folosit-o, pentru că a lăsat o baltă de transpirație în urmă. Pentru asta, a strigat la mine și m-a întrebat cine sunt eu, ca să îi spun lui ce să facă,” a punctat Sascha Bajin pe Twitter.

Timea Babos are în palmares patru titluri de campioană de Grand Slam, în proba de dublu: Australian Open (2018 și 2020) și Roland Garros (2019 și 2020).