Ana Bogdan a întrerupt colaborarea cu Thomas Drouet. Cuvinte șocante: „Omul are probleme cu capul!”

Ana Bogdan (30 de ani, 63 WTA) a încheiat colaborarea cu antrenorul francez Thomas Drouet, tehnicianul care a condus-o pe Jaqueline Cristian în premieră în top 100 WTA.

La capătul celui mai bun sezon al carierei, 2022, în care a câștigat turneul WTA 125k de la Iași, dar a jucat și prima sa finală într-un turneu de calibru WTA 250, la Varșovia, Ana Bogdan a decis să îl angajeze pe Thomas Drouet, după încheierea Openului Transilvaniei, de la Cluj-Napoca.

Ana Bogdan, despre Thomas Drouet: „Omul ăsta nu merită nici să îl privesc în ochi sau să îl mai salut vreodată!”

Parteneriatul avea să dureze doar câteva săptămâni, Ana Bogdan oprindu-se în calificări la Adelaide, moment în care a decis să încheie contractul cu Thomas Drouet.

„Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată!”, a menționat pentru ProSport Ana Bogdan, care a dezvăluit că Thomas Drouet a calomniat-o.

„Nu merită să vorbesc despre el!”

„Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta. Au fost mai multe lucruri pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală și la capătul lumii! S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc. Mi-am și luat o perioadă de timp, hai să încercăm până după Australian Open”, și-a spus Ana Bogdan, încercând să îi ofere o șansă noului antrenor.

„El m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început. A venit în țară, am început antrenamentele. Acolo cât de cât să zic a fost ok, dar, unele lucruri nu sunt prea în regulă, la nivelul ăsta. Trebuie să conștientizezi, să știi ce faci”, a adăugat Ana Bogdan.

„Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capu’! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită. Pentru omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el,” a completat Ana Bogdan, dezgustată de influența acestui antrenor.

Inclusiv Sascha Bajin, fostul sparring partner al Serenei Williams, a afirmat că Thomas Drouet a avut probleme cu mânia. „Am avut o mică întâlnire cu el în Dubai, când și-a pierdut cumpătul. Tot ce i-am cerut a fost să șteargă bicicleta după ce a folosit-o, pentru că a lăsat o baltă de transpirație în urmă. Pentru asta, a strigat la mine și m-a întrebat cine sunt eu, ca să îi spun lui ce să facă,” a punctat Sascha Bajin.

Ana Bogdan a semnat a cincea participare a carierei în Openul Australian, dar prezența în ediția 2023 a fost afectată de viroza de care a suferit în ultimele săptămâni. Bogdan a fost învinsă de Anna Bondar, în trei seturi, în runda inaugurală.