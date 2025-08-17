Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Stamford Bridge” duminică după-amiază, de la ora 16:00, în prima etapă din noul sezon al eșalonului de elită al Angliei.

Ciprian Marica e categoric: ”E favorită clar! Mă aștept să domine partida”

Prezent la emisiunea ”Playon Sport”, moderată de Costin Ștucan, Ciprian Marica, fost internațional român, și-a ales favorita între Chelsea și Crystal Palace.

Marica îi vede pe londonezi favoriți clar în duelul cu câștigătoarea Supercupei Angliei, despre care a spus că nu a râvnit în perioada de transferuri din această vară.

”Clar, Chelsea favorită. Mă uitam că Palace a terminat pe 12. Și, cumva, își menține nucleul. Vin doi jucători, unul liber de contract și unul pe 5 milioane de euro.

Nu prea mari transferuri. Chelsea joacă acasă, iar ultimul meci dintre cele două s-a terminat 1-1. Mă aștept ca Chelsea să domine partida”, a spus Marica.

Ultima confruntare dintre Chelsea și Crystal Palace a avut loc pe 4 ianuarie, în etapa #20 din sezonul trecut, moment în care echipele au remizat, scor 1-1, pe ”Selhurst Park”.



Chelsea a terminat sezonul trecut pe locul patru în clasament cu 69 de puncte, în timp ce Crystal Palace a încheiat stagiunea pe locul 12 cu 53 de puncte.

