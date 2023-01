Jaqueline Cristian dezvăluie ruptura de fostul antrenor, Thomas Drouet: „M-a lăsat cu ochii în soare!”

Jaqueline Cristian (24 de ani, 161 WTA) pătrundea, în urmă cu douăsprezece luni, în top 60 WTA, ocupând locul 58 drept cea mai înaltă clasare a carierei.

Sportiva din România a ajuns în top 100 WTA și aproape de primele cincizeci de jucătoare în lume pe parcursul colaborării cu antrenorul francez, Thomas Drouet, despre care a făcut o serie de dezvăluiri, la câteva luni de la momentul rupturii profesionale între cei doi.

Jaqueline Cristian, despre fostul său antrenor, Thomas Drouet: „Am fost lăsată cu ochii în soare în mijlocul revenirii mele!”

Dacă în urmă cu un an Jaqueline Cristian reușea prima sa victorie într-un turneu de Grand Slam, în proba individuală, prima zi a ediției 2023 din turneul de Grand Slam de la Melbourne s-a sfârșit cu românca pierzând 6-0, 6-1, în fața numărului 3 mondial, Jessica Pegula.

„Nu eu am întrerupt colaborarea. El a întrerupt-o. Nu am specificat lucrul ăsta până acum și nu am vrut să vorbesc! El a decis să plece!”, a spus Jaqueline Cristian pentru ProSport. „Mi-a spus pur și simplu că nu mai poate să lucreze. Aveam tot programul făcut pentru tot finalul de sezon și, imediat după Cluj, a doua zi, mi-a spus că el nu mai poate să lucreze și că ar dori să iasă din contract. Normal, nu poți să ții omul cu forța, nu?” a adăugat sportiva din țara noastră.

Thomas Drouet, angajat de Ana Bogdan

Între timp, Thomas Drouet a decis să înceapă un parteneriat cu Ana Bogdan, colega fostei sale eleve, în echipa României de Cupa Billie Jean King.

„Am fost lăsată cu ochii în soare în mijlocul revenirii mele, practic! Eu aveam trei turnee de când începusem să joc și clar, nu m-aș fi gândit o secundă că o să îmi schimb antrenorul fix când am nevoie de unul în cel mai crunt moment din carieră!”, a precizat Jaqueline Cristian, care a ratat jumătate de sezon, în 2022, din cauza rupturii de ligamente suferite la Doha.

„M-am trezit în situația respectivă și atunci am început să caut antrenor. Am vorbit cu manangerul meu, i-am zis: Uite ce s-a întâmplat! Am nevoie să mă ajuți!… Am plecat la trei turnee singură, fără antrenor doar cu un hitting-partner și, când m-am întors, am stabilit legătura cu Carlos Boluda. Managerul mi-a făcut legătura cu el. A venit în România, am început să lucrăm.

A fost un pic haotic pentru că eu aveam deja un program stabilit. N-am vrut să îmi schimb programul, am vrut să merg să fac niște meciuri, să încep să joc. Am început colaborarea cu el chiar înainte de Fed Cup, cu o săptămână de meciul cu Ungaria de la Oradea. Apoi am plecat la turnee. Nu e ca și când am avut foarte mult timp să ne antrenăm. Am luat-o din mers!” a completat Jaqueline Cristian, povestindu-și startul colaborării cu noul tehnician.

Atât Jaqueline Cristian, cât și Ana Bogdan au fost învinse în primul tur al Openului Australian.