Noi dezvăluiri în cazul scandalului cu antrenorul Thomas Drouet: ce a spus fostul partener al Serenei Williams

Antrenorul francez, Thomas Drouet a părăsit scena tenisului românesc, după parteneriatele cu Jaqueline Cristian și Ana Bogdan. Din nefericire, ambele jucătoare din țara noastră au avut motive de nemulțumire la adresa tehnicianului din Hexagon, scoțând la iveală probleme care au fost confirmate de fostul sparring partner al Serenei Williams, Sascha Bajin.

Dacă Jaqueline Cristian a declarat că „a fost lăsată cu ochii în soare în mijlocul revenirii sale”, după accidentarea gravă suferită la Doha, în februarie 2022, Ana Bogdan s-a declarat lezată și calomniată de antrenorul francez, conform ProSport. Ana Bogdan și Thomas Drouet au colaborat în ultimele două luni.

„Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capul! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită. Pentru omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el,” a declarat Ana Bogdan pentru ProSport, dezgustată de influența acestui antrenor.

Inclusiv Sascha Bajin, fostul sparring partner al Serenei Williams, a afirmat că Thomas Drouet a avut probleme cu mânia. „Am avut o mică întâlnire cu el în Dubai, când și-a pierdut cumpătul. Tot ce i-am cerut a fost să șteargă bicicleta după ce a folosit-o, pentru că a lăsat o baltă de transpirație în urmă. Pentru asta, a strigat la mine și m-a întrebat cine sunt eu, ca să îi spun lui ce să facă,” a punctat Sascha Bajin pe Twitter.

Declarațiile făcute de Jaqueline Cristian și Ana Bogdan la adresa antrenorului Thomas Drouet pot fi citite pe site-ul sport.ro.

Yeah I had a little encounter with him in Dubai where he lost his temper towards me as well. All I actually asked was for him to wipe down the bike after he used it and left a puddle of sweat around it ????????‍♂️ For that I got yelled at by him who am I to tell him what to do ????