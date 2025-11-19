Sorana Cîrstea a fost nominalizată de WTA pentru titlul de „jucătoarea cu cea mai impresionantă revenire a anului.”

Deși a ratat întreaga jumătate secundă a anului 2024, din cauza unei accidentări, jucătoarea din România a reușit să revină entuziasmant în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sorana Cîrstea, revenire uluitoare de pe locul 168 până pe al 44-lea, în clasamentul WTA

Titlul cucerit în proba de dublu pe zgura de la Madrid, confirmat de un sfert de finală jucat la Wimbledon, alături de Anna Kalinskaya a reprezentat doar începutul; în partea finală a verii, Sorana Cîrstea a câștigat cel de-al treilea trofeu WTA al carierei, în proba individuală, pe hardul de la Cleveland, Ohio.

Chiar dacă în august Sorana Cîrstea se situa în afara top 110 WTA, situația ierarhică a fost îmbunătățită considerabil în ultimele luni ale stagiunii, românca terminând anul pe locul 44 în clasamentul mondial.

Din cele cincizeci de meciuri oficiale disputate în 2025, Sorana Cîrstea a câștigat treizeci.

