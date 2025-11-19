GALERIE FOTO WTA a numit-o pe Sorana Cîrstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea (35 de ani), lăudată de WTA pentru prestațiile din 2025.

Sorana Cîrstea a fost nominalizată de WTA pentru titlul de „jucătoarea cu cea mai impresionantă revenire a anului.”

Deși a ratat întreaga jumătate secundă a anului 2024, din cauza unei accidentări, jucătoarea din România a reușit să revină entuziasmant în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sorana Cîrstea, revenire uluitoare de pe locul 168 până pe al 44-lea, în clasamentul WTA

Titlul cucerit în proba de dublu pe zgura de la Madrid, confirmat de un sfert de finală jucat la Wimbledon, alături de Anna Kalinskaya a reprezentat doar începutul; în partea finală a verii, Sorana Cîrstea a câștigat cel de-al treilea trofeu WTA al carierei, în proba individuală, pe hardul de la Cleveland, Ohio.

Chiar dacă în august Sorana Cîrstea se situa în afara top 110 WTA, situația ierarhică a fost îmbunătățită considerabil în ultimele luni ale stagiunii, românca terminând anul pe locul 44 în clasamentul mondial.

Din cele cincizeci de meciuri oficiale disputate în 2025, Sorana Cîrstea a câștigat treizeci.

Cîrstea, în competiție pentru premiu cu Bencic, Vondrousova și Krejcikova

Notând performanțele Soranei Cîrstea, conducerea WTA a decis oportună introducerea jucătoarei din România pe lista sportivelor cu cele mai impresionante reveniri în 2025.

„În afara circuitului timp de șase luni, în 2024 și în 2025, Sorana a coborât până pe locul 168 în ierarhia mondială.

La revenire, a legat mai multe sferturi de finală și semifinale, culminând cu al treilea titlu al carierei, în Cleveland, obținut ca jucătoare venită din calificări. Astfel, Sorana a încheiat anul în top 50,” a notat site-ul oficial WTA.

Pe listă se mai regăsesc Barbora Krejcikova, Anasastija Sevastova, Marketa Vondrousova și, nu în ultimul rând, Belinda Bencic, aceasta din urmă reușind să câștige turneele de la Abu Dhabi și Tokyo ca mamă revenită în circuitul WTA.

