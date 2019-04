Wozniacki se teme de Buzarnescu! "Cu siguranta nu va fi usor!" Cum a reactionat romanca

Mihaela Buzarnescu (30 WTA) va juca in optimilie de la Charleston cu Caroline Wozniacki (13 WTA)

Dupa ce a trecut in saisprezecimile turneului de la Charleston de Lauren Davis cu 2-0 la seturi, sportiva romanca va juca in optimi contra Carolinei Wozniacki.

Sportiva daneza se asteapta la o partida dificila si isi aminteste de precedentele meciuri impotriva lui Buzarnescu.

"Cu siguranta nu e sportiva in fata careia sa joci usor. E stangace, trimite o multime de mingi inapoi, se misca bine. A evoluat bine anul trecut inainte de accidentare si desigur, ii place sa joace pe zgura. Cred ca ii plac suprafatele putin mai lente si am avut meciuri complicat cu ea in trecut. Am crescut jucand cu ea la juniori, asa ca ne stim bine. Trebuie sa merg pe teren sa muncesc din greu si sa fiu agresiva", a declarat Wozniacki in cadrul unei conferinte de presa.

Buzarnescu este fericita ca a reusit sa lege doua victorii consecutive si este pregatita pentru meciul cu Wozniacki.

"Sunt foarte fericita pentru cea de-a doua victorie de la Charleston, dar mai ales pentru ca in ambele meciuri de saptamana asta am avut forta sa lupt pentru fiecare minge si sa ma bucur de tenis din nou. Fizic sunt acolo, psihic am evoluat mult si simt ca sunt pe drumul cel bun. Multumesc pentru sustinere"a scris romanca pe retelele de socializare.

Buzarnescu si Woznicki s-au intalnit de doua ori in circuitul profesionist, la US Open in 2017 si la Australian Open in 2018, ambele partide fiind castigate de daneza.

Buzarnescu-Wozniacki este in aceasta seara incepand cu ora 21:00.