VIDEO: primul tur al yachtului de 6 milioane de dolari cumparat de Rafael Nadal | Cum arata bijuteria achizitionata de numarul 2 ATP

Din articol $6,2 milioane a platit Rafael Nadal pentru yacht

Rafael Nadal si-a prezentat cea mai noua achizitie: yachtul catamaran Sunreef 80' Power.

La 34 de ani, Rafael Nadal (2 ATP) a decis sa se rasplateasca pentru performantele istorice pe care le-a atins in tenisul masculin, achizitionandu-si in cursul verii acestui an un yacht Sunreef 80' Power catamaran. Ibericul si-a numit yacht-ul "Marele Alb", afirmand ca povestea din spatele numelui este personala si va ramane secreta.

"De cand eram inca mic copil, am iubit sa-mi petrec timpul cu familia mea pe vapor. Mai tarziu, cand am crescut, am inceput sa ma gandesc daca ar fi o idee buna sa am yachtul meu. Mi l-am cumparat pe primul in 2013, am fost multumit cu experienta. Yachtul pentru mine e precum o casa. Ma bucur de viata si ma deconectez, in acelasi timp, de tot," a spus Rafael Nadal, care a platit $6,2 milioane pentru acest yacht.

"De cele mai multe ori ma plimb aici in zona Insulelor Baleare, mi-ar placea sa fac calatorii mai lungi, dar, sincer, in zilele acestea nu am suficient timp. Aici sunt o gramada de locuri uimitoare de vizitat si nu ma satur niciodata sa fiu in Insulele Baleare, sunt o multime de sporturi incredibile pe care le poti descoperi. Sper ca in viitor sa am mai mult timp pentru a planifica calatorii mai lungi si sper sa am sansa de a vedea mai multe locuri si de a avea parte de mai multe experiente. Imi place sa inot, sa plonjez in apa, sa folosesc jet ski-ul, imi place pescuitul, sa-mi iau cortul si sa innoptez pe plaje mai mici si sa variez," a adaugat campionul en-titre al turneului de la Roland Garros.

Intrebat de ce si-a cumparat acest yacht, Rafael Nadal a raspuns: "Diversitatea spatiilor iti permit sa te bucuri de mare din toate perspectivele. Poti sa stai pe terasa din fata, sau, daca vrei sa te ascunzi de vant ori soare, te duci in cocpit si te relaxezi. In partea superioara ai o vedere de 360 de grade... yachtul are o latime de 12 metri, ceea ce iti ofera multe posibilitati," a completat Nadal.

Forbes estimeaza ca Rafael Nadal obtine venituri anuale de $40 de milioane, dintre care $14 milioane din tenisul profesionist, restul provenind din contractele de publicitate.