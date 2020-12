Milionarul Corneliu Idu, care a ajutat-o financiar pe Simona Halep in adolescenta a decedat la 70 de ani.

Corneliu Idu a decedat la varsta de 70 de ani in urma unui infarct suferit in data de 1 decembrie 2020. Milionarul constantean care i-a ajutat financiar pe Andrei Pavel, pe Horia Tecau si pe Simona Halep era internat in spital, fiind bolnav de COVID-19.

Conform Telekom, Corneliu Idu a sustinut-o financiar de Simona Halep in cariera cu peste 300,000 de euro, bani cu care a ajutat-o pe cand actuala campioana de la Wimbledon era doar o adolescenta cu visuri mari. Idu a fost proprietarul terenurilor de tenis de la Mamaia din cadrul complexului care ii poarta numele, baza in care au fost organizate meciuri ale Romaniei de Cupa Davis si Fed Cup.

Relatiile Simonei Halep cu Corneliu Idu s-ar fi stricat insa de la un timp, dupa cum relata Idu pentru sport.ro: "Nu mai vreau sa vorbesc despre perioada cand am ajutat-o pe Simona Halep. Este o poveste atat de veche, iar ea a crescut atat de mare incat nu isi are rostul sa va mai pierdeti timpul cu mine. Nu suntem in relatii mai bune, suntem in relatii zero", declara Corneliu Idu in 2018 pentru Sport.ro.

"Am avut sustinere totala din partea familiei. De la Federatie nu am primit niciun ban, pentru ca educatia mea ca sportiv imi spunea sa joc fara sa primesc nimic. Am avut si sponsori, pe care vreau sa ii mentionez, pentru ca au fost foarte importanti in viata mea: domnul Idu de la Constanta, care m-a ajutat atunci cand eu aveam 14-15 ani, a fost foarte important pentru mine, familia Sturza, fratii Sturza, care m-au ajutat dupa ce am trecut de la junioare spre senioare, timp de cativa ani - au fost oameni care au crezut in mine si nu au asteptat ceva in schimb," i-a explicat Simona Halep lui Andi Moisescu in cadrul emisiunii "500 de apropo-uri".