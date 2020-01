Tensiune maxima in finala calificarilor pe tabloul masculin la Australian Open.

Moment de tensiune rara in finala calificarilor de la Australian Open. Italianul Alessandro Giannessi, numar 145 ATP a acuzat arbitrul ca ar fi tolerat o incalcare a regulamentului in defavoarea sa.

Totul s-a inamplat in super tiebreak-ul setului decisiv, cand la scorul de 4-0 pentru italian sudcoreeanul Duckhee Lee a cerut ingrijiri medicale pe motivul unor carmpe musculare. De notat ca, potrivit regulamentului ATP, interventia medicului nu poate sa aiba loc inaintea schimbarii terenului, lucru care s-ar fi consumat dupa sase puncte jucate din super tie-break, si nu patru.

"Au oprit jocul pret de cinci minute pentru niste amarate de crampe!"



"E ridicol! Acum voi juca tot anul fara premii in bani, jur! Du-te sa vezi clipul, iar apoi haide sa-mi spui in fata ce spui despre el. E inadmisibil, e o lipsa crasa de respect fata de mine! Nu ma atinge! E o lipsa enorma de respect! Cum naiba sa ma calmez? Am pierdut sansa unui Slam din cauza lor. Suntem seriosi sau glumim? Nu incercati sa imi spuneti nimic, pentru ca va voi spune sa va duceti dracului! Toti din ATP sunt niste nemernici!" a spus Alessandro Giannessi pe marginea terenului, la scurt timp dupa meci.

FOLLIA AGLI @AustralianOpen ???????? Giannessi perde la testa e il match dopo il Medical timeout irregolare di Lee ????????????????#EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/YYMNfthdQA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 15, 2020

Meciul dintre Alessandro Giannessi si Duckhee Lee, numar 233 ATP s-a incheiat cu scorul de 6-2, 5-7, 6-7 pentru asiatic. Giannessi a refuzat sa-i stranga mana adversarului sau.

Conational al lui Alessandro Giannessi, numar 12 ATP a sarit in apararea prietenului sau, spunand pe Instagram urmatoarele: "Poate cineva sa-mi explice de ce suntem noi, jucatorii, cei care platim mereu consecintele unor astfel de evenimente? Ce s-a intamplat cu Giannessi e ridicol! Cine plateste in astfel de cazuri? Pai, jucatorii..." a conchis Fognini.