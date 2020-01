Meme Stoica a facut anuntul asteptat de fani! Gnohere ramane la FCSB

Atacantul francez nu a facut deplasarea in cantonament.

Desi a avut numeroase oferte din Asia, dar si din Belgia, inclusiv de Charleroi, fosta lui echipa, se pare ca Gnohere va ramane la FCSB cel putin pana in vara. Ros-albastrii au vrut sa-l aduca pe Adrian Petre, dar transferul nu s-a concretizat, asa ca "Bizonul" reprezinta inca o solutie buna in atac.

"Probabil Bizonul se va intoarce. Sa vedem si in care varianta se va intoarce. Daca vine pregatit este un jucator care are multe de spus.

Pe Adrian Petre nu il cunosc foarte bine. E un jucator care nu joacă in Danemarca la o echipa care era pe locul 11 din 12. Am purtat o discutie cu impresaul lui. Interesul nu mai e acelasi, pentru ca se pare ca ramane Bizonul, nu pleaca. Din ce a zis Gigi, e imposibil de realizat un transfer in care comisionul e mai mare decat suma de transfer", a spus directorul sportiv al FCSB la DigiSport.

Gnohere are 6 goluri si o pasa decisiva in acest sezon, in care a jucat 16 meciuri.