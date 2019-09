Victorie mare pentru Patricia Tig la turneul de la Seoul: a castigat un meci dupa 3 ore si s-a calificat in optimi

Victorie mare pentru Patricia Maria Tig in optimi la Seoul, unde a invins-o in 3 seturi, dupa un meci de 3 ore pe Danka Kovinic, din Muntenegru, numarul 117 WTA.

Patricia Tig s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6(5), niciunul dintre cele trei seturi neincheindu-se inaintea bornei de 50 de minute. Tig o conduce acum seria meciurilor cu Kovinic, scor 2-1.

Patricia Tig vs. Paula Badosa Gibert in optimi (1-1 la intalnirile directe)

In faza ultimelor 16, Patricia Tig va juca impotriva spanioloaicei Paula Gibert, ocupanta numarului 88 in clasamentul WTA.

Cele doua s-au mai intalnit de doua ori pana acum: in primul meci, disputat la Tokyo in 2015, Patricia s-a impus cu 2-0 la seturi, iar in a doua confruntare, desfasurata in calificarile de la Wimbledon din acest an Paula a castigat in maximum de seturi.

In faza optimilor de finala Romania va avea doua reprezentante, in afara Patriciei Tig fiind calificata si Ana Bogdan, care va juca cu una dintre revelatiile US Open 2019, Khristie Ahn.