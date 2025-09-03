GALERIE FOTO US Open 2025 | Reacția Amandei Anisimova când a aflat că joacă iar cu Iga Swiatek. Ce a spus despre scorul primit la Wimbledon

Amanda Anisimova, declarație intrigantă despre acel 12-0 suferit în finala Wimbledon 2025.

Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) s-a calificat pentru prima dată în carieră în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la New York.

Sportiva americană o va întâlni, pentru un loc în semifinalele turneului, pe Iga Swiatek, jucătoarea care i-a administrat cea mai usturătoare înfrângere a vieții: 6-0, 6-0, în finala Wimbledon 2025.

Amanda Anisimova, șansa revanșei contra Igăi Swiatek

Anisimova are încredere că va reuși să intre în meci, spre deosebire de ultimul act al competiției de pe iarba londoneză.

„Va fi un meci grozav de data asta. Așa sper,” a afirmat Amanda Anisimova, cu zâmbetul pe buze.

Calificându-se în sferturile de finală ale tuturor celor patru întreceri majore din acest an, Iga Swiatek a devenit cea mai tânără sportivă care semnează această performanță, de la Maria Sharapova încoace.

Swiatek are 24 de ani și 85 de zile, pe când Sharapova avea numai 18 ani și 132 de zile, în 2005, când contura această performanță, notează OptaAce.

Anisimova: „Înfrângerea de la Wimbledon nu m-a ajutat să devin mai bună.”

În același timp, Amanda Anisimova a declarat că maniera dură în care a pierdut finala Wimbledon 2025 nu a ajutat-o să progreseze, ca jucătoare.

„Nu am avut o prestație bună din niciun punct de vedere. Poate că am învățat câteva lucruri pe care le pot face diferit, dar a fost doar o lecție.

Să revin după acel eșec a fost puțin dificil, deoarece acest lucru nu mi se mai întâmplase înainte. Dar am reușit să trec peste, iar sezonul de hard a început bine pentru mine. Simt că am depășit momentul,” s-a destăinuit Anisimova, la conferința de presă organizată după meciul cu Beatriz Haddad Maia, câștigat scor 6-0, 6-3.

Amanda Anisimova a pierdut set doar în fața româncei Jaqueline Cristian, la US Open 2025

Doar Jaqueline Cristian a reușit să câștige set împotriva Amandei Anisimova, în cadrul US Open 2025, în primele patru tururi competiționale.

Românca a cedat scor 6-4, 4-6, 6-2, în fața fostei eleve a australianului Darren Cahill.

