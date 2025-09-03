Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) s-a calificat pentru prima dată în carieră în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la New York.

Sportiva americană o va întâlni, pentru un loc în semifinalele turneului, pe Iga Swiatek, jucătoarea care i-a administrat cea mai usturătoare înfrângere a vieții: 6-0, 6-0, în finala Wimbledon 2025.

Amanda Anisimova, șansa revanșei contra Igăi Swiatek

Anisimova are încredere că va reuși să intre în meci, spre deosebire de ultimul act al competiției de pe iarba londoneză.

„Va fi un meci grozav de data asta. Așa sper,” a afirmat Amanda Anisimova, cu zâmbetul pe buze.

Calificându-se în sferturile de finală ale tuturor celor patru întreceri majore din acest an, Iga Swiatek a devenit cea mai tânără sportivă care semnează această performanță, de la Maria Sharapova încoace.

Swiatek are 24 de ani și 85 de zile, pe când Sharapova avea numai 18 ani și 132 de zile, în 2005, când contura această performanță, notează OptaAce.

