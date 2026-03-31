Ghana a anunţat, marţi, că se desparte de antrenorul echipei naţionale, Otto Addo, la doar câteva ore după înfrângerea suferită în faţa Germaniei, într-un meci amical. Decizia vine cu zece săptămâni înainte de debutul Cupei Mondiale 2026.

"Black Stars" (n.r. - Stelele Negre) au pierdut, luni seară, la Stuttgart, cu scorul de 1-2, marcând o a patra înfrângere consecutivă, care s-a dovedit fatală pentru antrenorul în vârstă de 50 de ani.

"Federaţia doreşte să-i mulţumească sincer lui Otto Addo pentru contribuţia sa la echipă şi îi urează mult succes în viitoarele sale acţiuni", a transmis forul ghanez de specialitate, precizând că va anunţat noua direcţie tehnică a echipei "Black Stars" la momentul potrivit.

Ghana va înfrunta Anglia, Croaţia şi Panama în Grupa L la Cupa Mondială organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic. Potrivit Agerpres, Otto Addo se afla la conducerea echipei naţionale din martie 2024.