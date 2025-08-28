La US Open 2025 nu doar sportivii fac performanță, ci și fotografii. Chiar dacă Daniil Medvedev nu ar fi de acord cu această afirmație, deoarece partida sa a fost perturbată de un fotograf la minge de meci, italianca Jasmine Paolini a fost surprinsă în mijlocul „fotografiei perfecte” pe terenul de tenis, la New York.

Jasmine Paolini, l-a salutat călduros pe fotograful care a făcut-o și mai celebră

Un fotograf i-a surprins chipul printre corzile rachetei, conducând la un instantaneu caraghios, dar și incredibil de dificil de realizat, prin prisma sincronizării fine de care este nevoie.

În turul următor, Jasmine Paolini, care a observat că imaginea s-a viralizat pe rețelele sociale, s-a reîntâlnit cu fotograful în cauză și l-a salutat călduros, mulțumindu-i pentru efort.

foto: Ray Giubilo / Instagram

