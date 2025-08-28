FOTO US Open 2025 | Ce i-a făcut italianca Jasmine Paolini fotografului care a surprins-o în ipostaza imposibilă

Jasmine Paolini (29 de ani, 8 WTA), făcută celebră la US Open 2025 de un fotograf.

Jasmine PaoliniUS Open 2025fotografTenis WTA
La US Open 2025 nu doar sportivii fac performanță, ci și fotografii. Chiar dacă Daniil Medvedev nu ar fi de acord cu această afirmație, deoarece partida sa a fost perturbată de un fotograf la minge de meci, italianca Jasmine Paolini a fost surprinsă în mijlocul „fotografiei perfecte” pe terenul de tenis, la New York.

Jasmine Paolini, l-a salutat călduros pe fotograful care a făcut-o și mai celebră

Un fotograf i-a surprins chipul printre corzile rachetei, conducând la un instantaneu caraghios, dar și incredibil de dificil de realizat, prin prisma sincronizării fine de care este nevoie.

În turul următor, Jasmine Paolini, care a observat că imaginea s-a viralizat pe rețelele sociale, s-a reîntâlnit cu fotograful în cauză și l-a salutat călduros, mulțumindu-i pentru efort.

foto: Ray Giubilo / Instagram

Paolini, în turul trei al Openului American

Jasmine Paolini nu a pierdut set în primele două runde ale competiției de mare șlem de la New York.

Le-a eliminat pe Destanee Aiava și Iva Jovic pentru a-și fixa o întâlnire cu Marketa Vondrousova, pentru un loc în optimile de finală.

Campioană la Wimbledon, în 2023, Vondrousova are deja în palmares trofeul mult căutat de Paolini, în proba individuală.

Italianca Jasmine Paolini a jucat două finale de turneu de mare șlem, în 2024, dar a pierdut, la Roland Garros și Wimbledon, în fața Igăi Swiatek, respectiv a Barborei Krejcikova.

Jasmine Paolini

  • Jasmine paolini italia uso 25
