Ana Bogdan, după eliminarea de la JO 2024: "Nu e ghinion!" Ce a spus despre problemele de sănătate

Meciul s-a încheiat cu scorul de 7-5, 6-3 în favoarea lui Paolini, care a avansat astfel în runda a doua a competiției.

Ana Bogdan despre eliminarea din turneu

După meci, Ana Bogdan a reflectat asupra experienței sale la Paris și a vorbit despre importanța și unicitatea participării la Jocurile Olimpice.

„Nu l-aş numi ghinion, ci o experiență fantastică. Şi atmosfera pe care am trăit-o pe teren a fost ceva incredibil. Cred că numai la meciurile de Fed Cup am mai trăit o astfel de experiență. A fost ceva special, ceva ce nu am mai trăit până acum şi mă bucur că sunt aici,” a declarat jucătoarea de tenis.

Bogdan a recunoscut nivelul ridicat de joc al adversarei sale, care vine după două finale de Grand Slam pe suprafețe diferite.

„Mă bucur că am făcut un meci bun, pentru că nivelul ei a fost unul ridicat, un nivel de Top 5 mondial. Vine după două finale de Grand Slam, pe suprafețe diferite, ceea ce spune mult despre puterea ei şi despre nivelul ei”, a adăugat românca.

Probleme fizice și speranțe pentru viitor

Ana Bogdan a menționat și dificultățile fizice prin care a trecut înainte de competiție. Sportiva a invocat probleme la nivelul tendonului lui Ahile înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Paris.

„Am avut nişte probleme la tendonul lui Ahile şi nu m-am putut antrena aşa cum ar fi trebuit înainte să vin aici. Au fost momente dificile, nu am vrut să vorbesc despre asta înainte de Jocurile Olimpice. Pentru mine a fost o experiență deosebită pe care vreau să o repet în 2028. Cu siguranță îmi doresc să retrăiesc aceste sentimente şi să stau cât mai mult în competiție în 2028”, a mai spus Ana Bogdan.

Concentrarea pe proba de dublu

Ana Bogdan își îndreaptă acum atenția către proba de dublu, unde va juca alături de Jaqueline Cristian.

„Eu cu Jaqueline am jucat mereu bine împreună, mai ales meciul de la Billie Jean King Cup a fost fantastic, noi nefiind mare jucătoare de dublu. Dar împreună mereu ne-am adunat puterile şi am jucat bine, aşa că eu vreau să pregătesc foarte bine acest meci şi să ne bucurăm de faptul că suntem acolo şi că reprezentăm țara”, a exclamat Ana Bogdan.

În primul tur al probei de dublu feminin, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian vor întâlni perechea japoneză Shuko Aoyama și Eni Shibahara.