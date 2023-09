S-a plâns că are doar 900 de euro în cont, iar ce a urmat e scenariu de film: ce i s-a întâmplat celui mai bun tenismen indian

Sumit Nagal (26 de ani) ocupă locul 159 în clasamentul ATP, cu 397 de puncte, dar a oferit povestea săptămânii, în tenisul mondial.

Cel mai bine clasat tenismen indian s-a plâns, într-un interviu, că soldul său bancar numără doar 900 de euro, în contextul în care nu beneficiază de ajutorul sponsorilor. La începutul anului, Nagal - stabilit în Germania - s-a aflat în incapacitatea de a se antrena, timp de trei luni, neavând fondurile necesare pentru a plăti terenurile de tenis.

Cel mai bun tenismen indian nu s-a putut antrena, timp de trei luni, din cauza lipsei de fonduri

Între timp, producătorul de băuturi răcoritoare, Gatorade a aflat povestea jucătorului din India și l-a ofertat pentru o perioadă de trei ani.

„În momentul de față, dacă mă uit la soldul meu bancar, am cam aceeași sumă pe care o aveam la începutul anului, aproximativ 900 de euro. Am primit puțin ajutor.

Am fost sprijinit de o fundație de tenis și primesc și un salariu lunar de la IOCL (companie petrolieră), dar nu am niciun sponsor mare,” a explicat Sumit Nagal într-un interviu acordat pentru Times of India.

„Investesc tot ce câștig. Călătoresc doar cu un antrenor, fără un fizioterapeut, și am investit deja tot ce am câștigat. Simt că îmi lipsește sprijinul, chiar dacă am fost cel mai bun jucător de tenis indian de câțiva ani de zile.

Sunt singurul jucător care s-a calificat la turneele de Grand Slam, singurul care a câștigat un meci la Jocurile Olimpice,” a adăugat Nagal în același interviu citat de Punto de break.

Sumit Nagal și-a găsit sponsor, la scurt timp după ce s-a plâns că mai are doar 900 de euro în bancă

„Sunt profund mișcat și recunoscător să mă alătur echipei Gatorade. Această asociere vine într-un moment crucial pentru mine și mă bucur că munca mea și pasiunea sunt recunoscute și apreciate.

Cu Gatorade alături de mine, sunt sigur că voi atinge noi culmi și voi da tot ce am mai bun atât pe teren, cât și în afara lui,” a declarat Nagal pentru Indo-Asian News Service.

„Sumit este un model de urmat pentru sportivii din noua generație din India, iar cariera sa este un exemplu veridic al muncii și efortului depuse pentru a face talentul să strălucească.

Ca o marcă dedicată sprijinirii sportivilor în eliminarea obstacolelor către succesul în sport, suntem încântați să-l primim pe Sumit în echipa Gatorade, au comunicat americanii,” notează UbiTennis.