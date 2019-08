US OPEN 2019: Doar 9 meciuri s-au jucat din cauza ploii. Vezi aici toate rezultatele de miercuri

VEZI AICI REZULTATELE DE LA US OPEN 2019!

Desi ploaia a anulat majoritatea meciurilor programate pentru ziua a treia la US Open, cele doua acoperisuri retractabile de pe Stadioanele Arthur Ashe, respectiv Louis Armstrong au permis desfasurarea a noua meciuri.

Pe tabloul feminin s-au jucat 5 meciuri, iar in toate dintre acestea au fost implicate cel putin o mare favorita la castigarea turneului. Insa de data aceasta n-au mai fost surprize.

Pliskova, Svitolina, Keys, Barty si Serena Williams s-au calificat in turul al treilea

Singura dintre cele mai sus mentionate care a pierdut set in noaptea tocmai incheiata a fost Serena Williams. Finalista de anul trecut a pierdut primul set in meciul cu Caty McNally, scor 5-7, dupa care a revenit in forta, impunandu-se scor 6-3, 6-1. Serena va juca in turul 3 cu Muchova/Hsieh.

Ashleigh Barty a bifat la randul ei o victorie incurajatoare, trecand de Lauren Davis cu 6-2, 7-6(2). Va juca in continuare cu Sakkari/Peng.

In cel mai puternic meci al serii precedente, Elina Svitolina a invins-o pe Venus Williams, care pierduse un singur game in primul tur. Ucraineanca si-a adjudecat calificarea cu un dublu 6-4, dupa aproape 2 ore de joc. Urmeaza Peterson sau un duel cu compatrioata sa, Yastremska pentru Svitolina.

Federer, Djokovic si Nishikori, calificati mai departe

Favoritii #1, #3 si #7 au acces si ei in turul 3, dupa meciuri relativ usoare, in ciuda faptului ca Federer si Nishikori au pierdut cate un set.

Ca si in primul tur, cu Nagal, Federer a cedat in fata lui Dzumhur primul set, scor 3-6, urmand sa revina si sa castige 3 seturi la rand, 6-2, 6-3 ,6-4.

Djokovic, pe de alta parte, a fost de neoprit, depasindu-l pe Londero in minimum de seturi, scor 6-4, 7-6(3), 6-1.

Nishikori a trecut de Klahn, scor 6-2, 4-6, 6-3, 7-5, dupa 2 ore si 47 de minute de joc.

Pe tabloul masculin s-a mai jucat si meciul Opelka – Koepfer, incheiat cu scorul de 0-3 la seturi.

Cine sunt urmatorii adversari ai lui Federer si Djokovic?

In turul al treilea, Novak se va duela cu invingatorul partidei dintre Denis Kudla si Dusan Lajovic, favorit numar 27, in timp ce Roger va primi replica unuia dintre Lucas Pouille ori Daniel Evans.