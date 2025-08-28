OFICIAL Decizie istorică luată de UEFA! Modificarea anunțată chiar în ziua tragerii la sorți

Decizie istorică luată de UEFA! Modificarea anunțată chiar &icirc;n ziua tragerii la sorți Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

UEFA a luat o decizie istorică chiar înaintea tragerii la sorți a fazei ligii, de la ora 19:00.

TAGS:
Champions LeaguefinalaUEFAora
Din articol

Decizie istorică luată de UEFA! Modificarea anunțată chiar în ziua tragerii la sorți

UEFA a făcut o schimbare prin care a rupt tradiția orei la care se joacă finala din Champions League

Cei din fruntea forului european au decis ca finala sezonului 2025/2026, care va avea loc în Ungaria, pe Puskás Aréna, să se dispute la ora 19:00 (ora României), în loc de ora 22:00.

UEFA a motivat că această schimbare are ca scop să atragă publicul tânăr.

Pe lângă asta, modificarea de oră ar trebui să îi ajute pe fanii prezenți pe stadion cu transportul, având în vedere că meciul se va termina mai repede.

Urnele pentru faza principală din UEFA Champions League

Urna 1:

  • Paris Saint-Germain (Franța)
  • Real Madrid (Spania)
  • Manchester City (Anglia)
  • Bayern Munchen (Germania)
  • Liverpool (Anglia)
  • Inter Milano (Italia)
  • Chelsea (Anglia)
  • Borussia Dortmund (Germania)
  • FC Barcelona (Spania)

Urna 2:

  • Arsenal (Anglia)
  • Bayer Leverkusen (Germania)
  • Atletic Madrid (Spania)
  • Benfica (Portugalia)
  • Atalanta (Italia)
  • Villarreal (Spania)
  • Juventus (Italia)
  • Eintracht Frankfurt (Germania)
  • Club Brugge (Belgia)

Urna 3:

  • Tottenham (Anglia)
  • PSV Eindhoven (Olanda)
  • Ajax (Olanda)
  • Napoli (Italia)
  • Sporting (Portugalia)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Slavia Praga (Cehia)
  • Bodo/Glimt (Norvegia)
  • Marseille (Franța)

Urna 4:

  • FC Copenhaga (Danemarca)
  • AS Monaco (Franța)
  • Galatasaray (Turcia)
  • Union Saint-Gilloise (Belgia)
  • Qarabag (Azerbaidjan)
  • Athletic Bilbao (Spania)
  • Newcastle (Anglia)
  • Pafos (Cipru)
  • Kairat Almaty (Kazahstan)

Când e tragerea la sorți pentru Champions League și care va fi procedura

Tragerea la sorți pentru stabilirea duelurilor din faza principală a Ligii Campionilor va avea loc la Monaco, joi, de la ora 19:00 (ora României).

Fiecare echipă va fi extrasă manual din urnă, iar calculatorul va stabili automat opt adversare - câte două din fiecare urnă valorică. 

Vor fi patru meciuri acasă și patru meciuri în deplasare pentru fiecare club, în perioada septembrie - ianuarie, iar una dintre reguli spune că un club nu poate înfrunta mai mult de două adversare din aceeași țară.

Programul fazei principale din Liga Campionilor

  • Etapa 1: 16-18 septembrie
  • Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie
  • Etapa 3: 21-22 octombrie
  • Etapa 4: 4-5 noiembrie
  • Etapa 5: 25-26 noiembrie
  • Etapa 6: 9-10 decembrie
  • Etapa 7: 20-21 ianuarie
  • Etapa 8: 28 ianuarie

Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL

La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.

Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații
C&acirc;ți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații
ARTICOLE PE SUBIECT
Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)
Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)
Ce dramatism! Qarabag o scoate pe Ferencvaros și se califică &icirc;n grupa de Champions League: paradă miraculoasă &icirc;n minutul 87
Ce dramatism! Qarabag o scoate pe Ferencvaros și se califică în grupa de Champions League: paradă miraculoasă în minutul 87
&bdquo;Ce superbitate!&rdquo; Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League
„Ce superbitate!” Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, &icirc;n format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni
CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni
Universitatea Craiova - Bașakșehir, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Oltenii sunt foarte aproape de faza ligii din Conference League
Universitatea Craiova - Bașakșehir, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Oltenii sunt foarte aproape de faza ligii din Conference League
FCSB - Aberdeen, &icirc;n direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; țintesc calificarea &icirc;n Europa League
FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! „Roș-albaștrii” țintesc calificarea în Europa League
C&acirc;nd ar putea reveni Joyskim Dawa! Vestea pe care o așteaptă FCSB
Când ar putea reveni Joyskim Dawa! Vestea pe care o așteaptă FCSB
Sfat total neașteptat de la Daniel Pancu: &bdquo;Să plece acum de la FCSB. Este păcat&rdquo;
Sfat total neașteptat de la Daniel Pancu: „Să plece acum de la FCSB. Este păcat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge &icirc;n Turcia și e gata să semneze

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Hagi &bdquo;fierbe&ldquo;: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Hagi „fierbe“: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

CITESTE SI
C&acirc;ți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații

stirileprotv Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!