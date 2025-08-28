Decizie istorică luată de UEFA! Modificarea anunțată chiar în ziua tragerii la sorți
UEFA a făcut o schimbare prin care a rupt tradiția orei la care se joacă finala din Champions League.
Cei din fruntea forului european au decis ca finala sezonului 2025/2026, care va avea loc în Ungaria, pe Puskás Aréna, să se dispute la ora 19:00 (ora României), în loc de ora 22:00.
UEFA a motivat că această schimbare are ca scop să atragă publicul tânăr.
Pe lângă asta, modificarea de oră ar trebui să îi ajute pe fanii prezenți pe stadion cu transportul, având în vedere că meciul se va termina mai repede.
Urnele pentru faza principală din UEFA Champions League
Urna 1:
- Paris Saint-Germain (Franța)
- Real Madrid (Spania)
- Manchester City (Anglia)
- Bayern Munchen (Germania)
- Liverpool (Anglia)
- Inter Milano (Italia)
- Chelsea (Anglia)
- Borussia Dortmund (Germania)
- FC Barcelona (Spania)
Urna 2:
- Arsenal (Anglia)
- Bayer Leverkusen (Germania)
- Atletic Madrid (Spania)
- Benfica (Portugalia)
- Atalanta (Italia)
- Villarreal (Spania)
- Juventus (Italia)
- Eintracht Frankfurt (Germania)
- Club Brugge (Belgia)
Urna 3:
- Tottenham (Anglia)
- PSV Eindhoven (Olanda)
- Ajax (Olanda)
- Napoli (Italia)
- Sporting (Portugalia)
- Olympiacos (Grecia)
- Slavia Praga (Cehia)
- Bodo/Glimt (Norvegia)
- Marseille (Franța)
Urna 4:
- FC Copenhaga (Danemarca)
- AS Monaco (Franța)
- Galatasaray (Turcia)
- Union Saint-Gilloise (Belgia)
- Qarabag (Azerbaidjan)
- Athletic Bilbao (Spania)
- Newcastle (Anglia)
- Pafos (Cipru)
- Kairat Almaty (Kazahstan)
Când e tragerea la sorți pentru Champions League și care va fi procedura
Tragerea la sorți pentru stabilirea duelurilor din faza principală a Ligii Campionilor va avea loc la Monaco, joi, de la ora 19:00 (ora României).
Fiecare echipă va fi extrasă manual din urnă, iar calculatorul va stabili automat opt adversare - câte două din fiecare urnă valorică.
Vor fi patru meciuri acasă și patru meciuri în deplasare pentru fiecare club, în perioada septembrie - ianuarie, iar una dintre reguli spune că un club nu poate înfrunta mai mult de două adversare din aceeași țară.
Programul fazei principale din Liga Campionilor
- Etapa 1: 16-18 septembrie
- Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie
- Etapa 3: 21-22 octombrie
- Etapa 4: 4-5 noiembrie
- Etapa 5: 25-26 noiembrie
- Etapa 6: 9-10 decembrie
- Etapa 7: 20-21 ianuarie
- Etapa 8: 28 ianuarie
Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL
La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.
Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.