Decizie istorică luată de UEFA! Modificarea anunțată chiar în ziua tragerii la sorți

UEFA a făcut o schimbare prin care a rupt tradiția orei la care se joacă finala din Champions League.

Cei din fruntea forului european au decis ca finala sezonului 2025/2026, care va avea loc în Ungaria, pe Puskás Aréna, să se dispute la ora 19:00 (ora României), în loc de ora 22:00.

UEFA a motivat că această schimbare are ca scop să atragă publicul tânăr.

Pe lângă asta, modificarea de oră ar trebui să îi ajute pe fanii prezenți pe stadion cu transportul, având în vedere că meciul se va termina mai repede.