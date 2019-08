US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 2

E un an chill, vorba Simonei Halep, iar US Open a inceput cu o prima zi mai linistita.

Autor: Marcu Czentye

Nu stiam insa ca avea sa fie serenitatea dinaintea furtunii. Orasul care nu doarme niciodata a trebuit sa fie anesteziat in a doua zi de concurs la Flushing Meadows, pentru ca socurile pe care le-ar fi primit ar fi fost, pur si simplu, prea mult de indurat.

S-a jucat linear prea putin. Poate Cilic, cu Klizan, poate Nadal, cu Millman si poate Kvitova si Andreescu, cu Allertova, respectiv Volynets. Exceptand aceste meciuri, a fost haos tenisistic (si nu numai) de o spectaculozitate ridicata.

Ladies first. Buzarnescu n-a jucat un tenis suficient de convingator pentru a trece de Andrea Petkovic, dar am vazut la ea o schimbare de atitudine inspre bine. Progres a fost si pentru tanara Coco Gauff, care a intors meciul de la 0-1 la seturi si a castigat la 15 ani un meci pe tabloul principal la US Open. Nu e lucru putin.

Pe Arthur Ashe, Naomi Osaka s-a chinuit groaznic in primul tur cu Anna Blinkova. Numai ea stie cum s-a calificat dupa 50 de greseli nefortate, dar tocmai aceasta capacitate de autocontrol iesita din comun a japonezei ar putea masca toate durerile sale de la genunchi. A fost apoi vorba despre Halep, care s-a chinuit si ea mai mult decat isi planificase. A intrat cu toata concentrarea in meci insa mai devreme de momentul care ar fi insemnat „prea tarziu” si si-a ales corect momentul in care sa preseze cu jocul sau ofensiv intr-atat de subestimat.

Intre timp ce Halep se califica in turul doi, Muguruza pierdea dupa ce o condusese pe Alison Riske cu 1-0 la seturi, iar mult dupa incheierea meciului Simonei, romanca avea sa mai primeasca trei vesti intrigante cu privire la jumatatea sa de tablou: Azarenka, Stephens si Strycova erau toate eliminate din prima la Openul American.

Noaptea s-a incheiat cu Sorana Cirstea in controlul meciului sau, bifand un succes cu Siniakova care mai revigoreaza din suflul tenisului feminin romanesc in aceste zile usor dezamagitoare, daca privim in trecut.

Chivalry is not dead.Cavaleri au fost multi in a doua zi la US Open. Sandgren a fost unul dintre ei, revenind de la 0-2 la seturi si deschizandu-i larg usa spre iesire lui Tsonga. Cavaleresc a mai fost efortul lui Radu Albot, care l-a egalat pe Zverev la 2, de la 0-2, dar mai ales performanta lui Marius Copil, care a stat pe teren exact cat a fost nevoie pentru a-si procura sansa de a juca cu Gael Monfils in turul 2: adica 4 ore si 18 minute.

Thiem, Bautista Agut si Tsitsipas l-au lasat pe Rafa Nadal aproape singur pe jumatatea sa de tablou, incredintandu-i lui Marin Cilic toata responsabilitatea de a-l opri pe iberic din a nu juca o alta finala de Slam cu Novak Djokovic, dupa cea din acest an de la Melbourne. Rafa a defilat cu Millman, jucatorul care il invinsese aici pe Federer, anul trecut.

Tsitsipas n-a terminat bine nici din punct de vedere psihologic partida sa cu Rublev. Grecul, care a declarat recent ca sufera de o lipsa de inspiratie in ceea ce priveste motivatia sa, a avut o iesire nervoasa la adresa arbitrului, catalogandu-l „ciudat” pentru ca, citez: „este francez.”

In schimb, Kyrgios? Disciplinat si concentrat pe tenis - v-am spus, ziua asta a fost ciudata -, australianul l-a invins in 3 seturi pe Steve Johnson si si-a stabilit o intalnire directa cu Antoine Hoang in turul 2.

Lucruri de retinut dupa ziua 2 la US Open 2019:

• Rafa Nadal e in forma si are drum liber catre finala. S-ar putea sa aiba niste probleme doar cu Cilic, in optimi.

• Simona Halep se simte mai bine fizic. Tehnic, e in forma; a oscilat doar pe partea psihologica, din cauza presiunii. Care presiune? Halep a castigat aseara primul meci la USO dupa 2 infrangeri consecutive in turul 1, in 2017 si 2018.

• Tenismenii de origine greaca sunt recalcitranti. Dar sa stam linistiti: Baghdatis s-a retras. Ai grija la Kokkinakis, Nadal!

• Naomi Osaka a pacalit cu mare dibacie o eliminare in primul tur, din postura de campioana in exercitiu.

• A spus cineva ca Marius Copil nu poate castiga un meci de 5 seturi la un turneu de mare slem?