HALEP US OPEN | Surpriza de la casele de pariuri! Simona nu e favorita la castigarea Grand Slam-ului american

Simona Halep s-a retras de la New Haven din cauza unei accidentari.

Romanca vrea sa se recupereze pana la editia din acest an a US Open.

Simona Halep a castigat turneul de la Montreal si a disputat finala la Cincinnati, iar mai apoi a ales sa se retraga de la New Haven pentru a se odihni cateva zile inaintea startului ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open.

La casele de pariuri, Simona Halep nu este principala favorita la castigarea turneului din New York.

Desi porneste din pozitia de cap de serie numarul 1, Simona a primit cota 9.00 pentru un posibil success la Flushing Meadows.

Principala favorita e considerata a fi Serena Williams, avand cota 6.00 pentru un triumf, in timp ce Angelique Kerber porneste cu sansa a doua, in viziunea bookmakerilor, care o coteaza cu 8.50. US Open 2018 se desfasoara in perioada 27 august - 9 septembrie.

Favoritele de la US Open 2018:

1. Serena Williams 6.00

2. Angelique Kerber 8.50

3. Simona Halep 9.00

4. Sloane Stephens 12.00

5. Karolina Pliskova 15.00

6. Garbine Muguruza 15.00

7. Petra Kvitova 15.00

8. Elina Svitolina 15.00

9. Caroline Wozniacki 15.00

10. Madison Keys 17.00