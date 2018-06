"Unde ar trebui sa merg?" Imaginea zilei vine de la Federer! Ce a postat despre Romania | FOTO

Roger Federer a revenit pe primul loc in clasamentul ATP.

Elvetianul a revenit in circuit pentru sezonul pe iarba si a publicat pe Twitter o imagine cu o cautare pe aplicatia Waze. Federer tocmai a obtinut prima victorie importanta pe iarba, in finala turneului de la Stuttgart in fata lui Milos Raonic.

Federer a tastat "Ro", iar rezultatele cautarii au inceput sa se desfasoare, cel de-al treilea rezultat fiind Romania.

"Unde ar trebui sa merg?", este mesajul pe care l-a scris elvetianul in descrierea imaginii.

Where shall I go?

???? pic.twitter.com/vRFn7SnKT5 — Roger Federer (@rogerfederer) 18 iunie 2018

Roger Federer a redevenit numarul 1 mondial, depasindu-l pe Rafael Nadal. Elvetianul a facut o pauza si a spus pas circuitului pe zgura, pentru a reveni in turneele pe iarba. Federer vizeaza un nou titlu de Grand Slam la Wimbledon.