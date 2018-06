Roger Federer a dat o lovitura FABULOASA! Renunta la Nike pentru un contract de 300 de milioane de dolari

Roger Federer si-ar putea schimba echipamentul inainte de Wimbledon.

Potrivit surselor din Elvetia, Roger Federer ar negocia deja cu un nou sponsor pentru echipamentul pe care il poarta pe terenul de tenis.

Se pare ca multiplul campion elvetian, castigator a nu mai putin de 20 de titluri de Grand Slam, doua dintre ele obtinute anul trecut, la Australian Open si Wimbledon, se va intoarce in circuit cu o noua marca de echipament. Este vorba despre Uniqlo.

Brandul japonez a fost legat in trecut de numele lui Novak Djokovic si ar fi gata sa investeasca 30 de milioane de dolari pentru fiecare din urmatorii zece ani pentru a fi purtat de Roger Federer, chiar si in cazul in care elvetianul se va retrage din circuit.

Potrivit Forbes, Federer castiga deja 77,2 milioane de dolari pe an, din competitii, de la sponsori si din turneele demonstrative.