Anunt soc al lui Roger Federer: se retrage provizoriu! Cate luni de pauza ia si de ce a luat decizia

Devenit in acest an cel mai titrat jucator de tenis din istorie, dupa ce a cucerit al 20-lea titlu de Grand Slam din cariera, Roger Federer tocmai a pierdut prima pozitie ATP.

Roger Federer a fost eliminat prematur de la Miami de tanarul Thanasi Kokkinakis. Cu aceasta ocazie, el a pierdut primul loc al clasamentului mondial. Cel putin provizoriu!

La finalul duelului contra lui Kokkinakis, incheiat 3-6, 6-3, 7-6 in favoarea australianului, Roger Federer si-a anuntat retragerea provizorie. Elvetianul a spus ca va sta 3 luni pe bara!

Federer a hotarit sa nu joace la niciun turneu pe zgura in acest an, o premiera pentru el in ultimii 18 ani de cariera.

"Am decis sa nu joc sezonul pe zgura. Nu am jucat foarte bine nici saptamana trecuta (n.r el a pierdut finala de la Indian Wells, contra lui Del Potro). Incerc sa pun ordine in lucruri, iar acum am ceva timp la dispozitie. A fost important sa recastig numarul 1 mondial la Rotterdam, dar sa il pastrez acum sau sa il recastig de-a lungul sezonului nu mai este la fel de important", a spus el.

"Sunt dezamagit ca nu am gasit mai multe solutii in meciul de astazi. Dar el (n.r Kokkinakis) a fost mai bun. El a fost mai relaxat, asa ca am meritat sa pierd numarul 1 mondial, atat a fost de rau. Am stat pe modul cautare tot meciul. Ce faci mai departe? Iei o pauza, te detasezi, revii la antrenamente si muncesti", a mai adaugat el.