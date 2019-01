Naomi Osaka ARE COSMARURI din cauza Simonei Halep! "Inca mai visez urat"

Naomi Osaka a facut o declaratie surprinzatoare despre Simona Halep.

Proaspat incoronata la Melbourne, Naomi Osaka a facut o marturisire neasteptata dupa ce s-a impus in finala de la Australian Open. Sportiva din Japonia a declarat ca o lovitura dintr-un meci cu Simona Halep ii provoaca si acum cosmaruri.

Jucatoarea in varsta de 21 de ani a vorbit la Melbourne despre meciul pierdut in fata Simonei Halep in optimile de finala de la Australian Open in 2018. Ea a cedat atunci cu 6-3, 6-2. Nipona isi aduce aminte de o lovitura pe care a ratat-o in acel meci, o lovitura care i-a adus victoria romancei.

"In mintea mea, mi-ar fi placut sa castig turneul anul trecut. Inca mai visez urat si am cosmaruri dupa o lovitura de forehand din meciul cu Simona Halep, cand aveam minge de break si am trimis mingea afara. Ea a ajuns in finala apoi, dupa ce eu am pierdut acel meci", a declarat Naomi Osaka intr-o conferinta de presa.

Totusi, japoneza a reusit sa treaca peste acel moment, iar la un an distanta, ea s-a impus in finala disputata contra Petrei Kvitova.