Știai că e destinat să câștige un titlu de Grand Slam, dar nu știi niciodată. Am decis atunci că voi fi pozitiv, pentru că eram cel mai în vârstă din echipă, cel mai experimentat. Aveam de gând «să-i vând» povești pozitive: «Simo, totul este bine, vom ajunge acolo, continuăm să luptăm, revenim pe teren, continuăm să creștem jocul, zâmbește și hai să ne bucurăm de tenis».

„Probabil atunci am trăit cea mai grea experiență ca antrenor. Voi vorbi despre asta pentru că este o lecție importantă. Eram o persoană cu experiență în echipă. Juca pentru primul ei titlu de Grand Slam, putea ajunge numărul 1 dacă se impunea în acea finală. Presiunea oamenilor din România era enormă, puteai să o simți. A fost intens.

În același an, Simona Halep avea să piardă în fața Mariei Sharapova, în runda inaugurală a Openului American.

După meci, Halep i-a cerut australianului impresiile sale asupra jocului, dar Cahill dezvăluie că a fost neinspirat atunci când a ales să vorbească despre aspectele tehnice ale partidei.

„Am început să vorbesc despre tenis, ca un idiot.”

„A jucat destul de bine, iar după meci a venit la mine să discutăm despre meci, avea lacrimi în ochi. M-a întrebat cum a jucat.



Eu am început să vorbesc despre aspectele tehnice, ca un idiot. Nu voia să audă asta. S-a ridicat, eu eram în mijlocul unei propoziții, și a plecat plângând”, a dezvăluit Darren Cahill.

Momentul care a luat presiunea de pe umerii Simonei Halep

Ulterior, Darren Cahill și-a asumat vina pentru reacțiile sale, iar Simona Halep a obținut revanșa în fața Mariei Sharapova.

„Ultimele opt săptămâni sunt din cauza mea. Am făcut o mare greșeală. Știu că suferi, și eu sufăr, dar pe interior. Am început să plâng și am îmbrățișat-o. A început și ea să plângă și mi-a spus că aștepta îmbrățișarea asta de trei luni.



I-am zis dacă vrei să mă concediezi acum… bine, voi pleca. A zis nu, e ok. Două săptămâni mai târziu pleacă în Asia, joacă cu Sharapova și o bate.



Toată presiunea fusese ridicată de pe umeri și se putea bucura din nou de tenis. Nu acela era stilul meu de a antrena, dar m-a învățat o lecție importantă”, s-a confesat Darren Cahill.

În 2018, sub îndrumarea lui Darren Cahill, Simona Halep avea să revină de la 0-1 la seturi și să câștige finala Roland Garros, jucată în compania americancei Sloane Stephens.