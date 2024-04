Reacția presei spaniole după ce Simona Halep s-a retras de la WTA Madrid

Simona Halep nu va participa la turneul de categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open, pentru care a primit wild card din partea organizatorilor, informează Marca.

“Halep, aflată pe locul 1.146 în clasamentul WTA, primise una dintre invitaţiile pentru tabloul principal al Mutua Madrid Open, a cărui tragere la sorţi are loc duminică. Românca a suferit o problemă la genunchi înainte de a se deplasa la Oeiras, în urmă cu două săptămâni. Ea încă nu s-a recuperat, astfel că a fost nevoită să se retragă de la turneul combinat pe care l-a câştigat în 2016”, notează jurnalul spaniol.

Halep ar fi trebuit să participe în această săptămână la turneul de la Oeiras, din Portugalia (WTA 125), însă s-a retras spunând că nu vrea să îşi grăbeacă revenirea şi că organismul său are nevoie de mai mult timp pentru a se obişnui cu revenirea la antrenamentele complete.

De la revenirea după suspendare, Halep a primit wild card şi la Miami Open, turneu WTA 1000. Ea nu a trecut acolo de primul tur, fiind învinsă de Paula Badosa, scor 1-6, 6-4, 6-3. News.ro

