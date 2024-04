Garbine Muguruza a luat decizia de a-și încheia cariera de jucătoare profesionistă de tenis la vârsta de 30 de ani.

Sportiva născută în Caracas, Venezuela s-a retras definitiv, după ce, la începutul sezonului 2023, a hotărât să se retragă pe termen nedeterminat, deoarece și-a dorit să se bucure de viață în alte moduri.

Retragerea temporară a devenit definitivă, aproximativ 15 luni mai târziu, iar Garbine Muguruza a părăsit lumea tenisului având un palmares similar cu rezultatele obținute de Simona Halep, cel puțin când vine vorba despre turneele majore.

La fel ca sportiva din țara noastră, Garbine Muguruza a câștigat un titlu de campioană la Roland Garros - în 2016 - și un trofeu pe iarba de la Wimbledon, un an mai târziu.

