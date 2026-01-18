GALERIE FOTO Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori

Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori Tenis
Zeynep Sonmez va rămâne în amintirea publicului australian pentru gestul făcut.

Căldura sufocantă de la Melbourne a mai făcut o victimă, chiar în prima zi a Openului Australian 2026.

Implicare admirabilă din partea jucătoarei Zeynep Sonmez

În timpul meciului Zeynep Sonmez - Ekaterina Alexandrova, unui copil de mingi i s-a făcut rău, ajungând să leșine pe teren, în brațele sportivei din Turcia, la doar câteva secunde după ce l-a anunțat pe arbitrul de scaun că nu se simte bine.

Când a leșinat, fetița a fost ținută cu toate puterile de Zeynep Sonmez, care a evitat astfel agravarea situației.

Zeynep Sonmez, prima jucătoare din Turcia care câștigă un meci în Openul Australian

Număr 112 mondial și singura turcoaică din top 300 mondial, Zeynep Sonmez i-a cucerit pe australieni prin acest gest, după care a evoluat strălucitor și pe terenul de tenis.

Provenită dintr-o țară care iubește mai mult baschetul și fotbalul, a eliminat numărul 11 mondial, Ekaterina Alexandrova, scor 7-5, 4-6, 6-4, într-o partidă întinsă pe durata a două ore și treizeci și șapte de minute.

A unsprezecea jucătoare a lumii a ajuns la trei eșecuri consecutive. La Adelaide, Alexandrova a fost învinsă de Jaqueline Cristian, scor 6-4, 6-4.

După ce a eliminat numărul 11 mondial, Zeynep Sonmez poate privi cu încredere sporită înspre următorul meci de la Melbourne, în care o va întâlni ori pe Anna Bondar din Ungaria (75 WTA), ori pe Elizabeth Mandlik, din SUA (181 WTA).

Zeynep Sonmez

  • Zeynep sonmez zambet
