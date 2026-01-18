Căldura sufocantă de la Melbourne a mai făcut o victimă, chiar în prima zi a Openului Australian 2026.

Implicare admirabilă din partea jucătoarei Zeynep Sonmez

În timpul meciului Zeynep Sonmez - Ekaterina Alexandrova, unui copil de mingi i s-a făcut rău, ajungând să leșine pe teren, în brațele sportivei din Turcia, la doar câteva secunde după ce l-a anunțat pe arbitrul de scaun că nu se simte bine.

Când a leșinat, fetița a fost ținută cu toate puterile de Zeynep Sonmez, care a evitat astfel agravarea situației.