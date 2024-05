Nicolas Jarry (28 de ani, 19 ATP) a fost „pățitul” primei zile de turneu la Roland Garros 2024.

Tenismenul din Chile a fost doborât la pământ de un copil de mingi, în timpul meciului pierdut de jucătorul din top 20 ATP în fața francezului Corentin Moutet (79 ATP), scor 6-2, 6-1, 3-6, 6-0.

Nicolas Jarry was ???????????????????????????????????????? wiped out by a ballboy at Roland Garros ????????#RolandGarros pic.twitter.com/eaGyLbDIsc