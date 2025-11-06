GALERIE FOTO A fost stabilită componența grupelor Turneului Campionilor: Djokovic are noroc, în cazul în care participă

A fost stabilită componența grupelor Turneului Campionilor: Djokovic are noroc, în cazul în care participă Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, favorit la un loc în semifinalele Turneului Campionilor de la Torino.

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Jannik Sinner Turneul Campionilor Tenis ATP
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), încă nesigur de participarea la Turneul Campionilor, poate fi marele beneficiar al tragerii la sorți a fazei grupelor.

Dacă va decide să facă deplasarea la Torino, tenismenul din Belgrad va fi considerat favorit la calificarea în semifinalele întrecerii pe care a câștigat-o de șapte ori.

Djokovic, în grupă cu Alcaraz, dar favorit la calificarea în semifinalele Turneului Campionilor

Chiar dacă ar urma să îl întâlnească pe numărul 2 ATP, Carlos Alcaraz, în faza grupelor, Novak Djokovic ar putea accede în penultimul act dacă i-ar învinge pe Taylor Fritz și Alex De Minaur.

Împotriva americanului Fritz, Djokovic dispune de un neverosimil avantaj, scorul meciurilor directe arătând 11-0 în favoarea europeanului.

Și în raport cu australianul De Minaur, „Nole” deține un plus psihologic, conducând cu 3-1 în istoricul întâlnirilor directe.

Componența grupelor Turneului Campionilor 2025

Grupa Jimmy Connors

  • Carlos Alcaraz
  • Novak Djokovic
  • Taylor Fritz
  • Alex De Minaur

Grupa Bjorn Borg

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti

Novak Djokovic

  • Novak djokovic riad 2025
Bătălie pentru ultimul loc: retragerea lui Djokovic îi poate califica pe amândoi

Lorenzo Musetti se va califica în detrimentul canadianului Felix Auger-Aliassime doar dacă va reuși să iasă campionul turneului ATP 250 de la Atena, competiție în care principalul favorit este Novak Djokovic.

În cazul în care „Nole” se va retrage, atât Auger-Aliassime, cât și Musetti vor participa la turneul menit să reunească cei mai buni opt jucători ai stagiunii.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz paris bercy 2025
