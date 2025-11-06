Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), încă nesigur de participarea la Turneul Campionilor, poate fi marele beneficiar al tragerii la sorți a fazei grupelor.

Dacă va decide să facă deplasarea la Torino, tenismenul din Belgrad va fi considerat favorit la calificarea în semifinalele întrecerii pe care a câștigat-o de șapte ori.

Djokovic, în grupă cu Alcaraz, dar favorit la calificarea în semifinalele Turneului Campionilor

Chiar dacă ar urma să îl întâlnească pe numărul 2 ATP, Carlos Alcaraz, în faza grupelor, Novak Djokovic ar putea accede în penultimul act dacă i-ar învinge pe Taylor Fritz și Alex De Minaur.

Împotriva americanului Fritz, Djokovic dispune de un neverosimil avantaj, scorul meciurilor directe arătând 11-0 în favoarea europeanului.

Și în raport cu australianul De Minaur, „Nole” deține un plus psihologic, conducând cu 3-1 în istoricul întâlnirilor directe.

Componența grupelor Turneului Campionilor 2025

Grupa Jimmy Connors

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Alex De Minaur

Grupa Bjorn Borg