Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), încă nesigur de participarea la Turneul Campionilor, poate fi marele beneficiar al tragerii la sorți a fazei grupelor.
Dacă va decide să facă deplasarea la Torino, tenismenul din Belgrad va fi considerat favorit la calificarea în semifinalele întrecerii pe care a câștigat-o de șapte ori.
Djokovic, în grupă cu Alcaraz, dar favorit la calificarea în semifinalele Turneului Campionilor
Chiar dacă ar urma să îl întâlnească pe numărul 2 ATP, Carlos Alcaraz, în faza grupelor, Novak Djokovic ar putea accede în penultimul act dacă i-ar învinge pe Taylor Fritz și Alex De Minaur.
Împotriva americanului Fritz, Djokovic dispune de un neverosimil avantaj, scorul meciurilor directe arătând 11-0 în favoarea europeanului.
Și în raport cu australianul De Minaur, „Nole” deține un plus psihologic, conducând cu 3-1 în istoricul întâlnirilor directe.
Componența grupelor Turneului Campionilor 2025
Grupa Jimmy Connors
- Carlos Alcaraz
- Novak Djokovic
- Taylor Fritz
- Alex De Minaur
Grupa Bjorn Borg
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti