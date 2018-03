Tragedie in lumea tenisului: Ken Flach, fost numar 1 mondial de dublu si castigator US Open, Wimbledon si Roland Garros, a murit la 54 de ani

Fostul tenismen american Ken Flach a incetat din viata la doar 54 de ani.

Ken Flach, fost jucator de tenis, castigator de US Open si Wimbledon la dublu masculin, dar si de Roland Garros la dublu mixt, a incetat din viata la 54 de ani.

Potrivit presei americane, fostul tenismen a incetat din viata luni, in urma unei pneumonii severe, urmate de un soc septic.

Ken Flach a fost la simplu un jucator mediu, clasandu-se doar pe locul 56 in lume, in 1985. La dublu, el a castigat, insa, US Open si Wimbledon, in 1985 si 1993, respectiv 1987 si 1988! El a mai castigat doua titluri de Grand Slam la dublu mixt: Roland Garros in 1986 si Wimbledon in 1988. De asemenea, el a castigat titlul olimpic de la Seul, in 1988.

Paul Annacone, fost antrenor al lui Pete Sampras si Roger Federer, a transmis si el un mesaj: "Cateodata primim semnale despre fragilitatea vietii. Tenisul a pierdut astazi un membru al familiei. Mai important, copiii au pierdut un tata, o sotie a pierdut un sot, fratii au pierdut un frate. Iti multumesc pentru amintirile pe care mi le-ai oferit. Prietenia noastra va fi pe vecie", a scris acesta.

"Sunt devastat de aceasta veste. Mult prea tanar...la doar 54 de ani", a scris si Brad Gilbert.