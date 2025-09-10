GALERIE FOTO Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat”

Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: &bdquo;Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat&rdquo; Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anna Kalinskaya a dezvăluit că a primit mai multe mesaje de la un tenismen din circuit.

TAGS:
Anna KalinskayaHolger RuneWTASorana CirsteaDublu
Din articol

Jucătoarea rusoaică este considerată una dintre cele mai frumoase sportive din circuitul WTA și a avut relații cu mai mulți tenismeni cunoscuți. Kalinskaya a fost împreună cu Nick Kyrgios și mai apoi cu Jannik Sinner.

  • Anna kalinskaya sedinta foto flaunt 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat”

Întrebată dacă este căutată des de jucători din circuit, Kalinskaya a răspuns afirmativ. Partenera de dublu a Soranei Cîrstea a dezvăluit că a fost abordată de către Holger Rune, dar nu doar o singură dată.

Kalinskaya a explicat că danezul i-a scris de multe ori, dar rusoaica nu i-a răspuns.

„Înainte se întâmpla mai des. Acum, că sunt mai în vârstă, nu mai sunt sigură (n.r. râde). Pentru unii nu există nicio șansă, n-are niciun rost să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo zece ori, apoi a renunțat.

Îți spun... Holger Rune. Le scrie tuturor fetelor. Se ia prea în serios. Poate că este doar disperat, dar nu este singurul.”, a spus Anna Kalinskaya la podcastul First and Red.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns &icirc;n centrul istoric al Bucureștiului. &bdquo;Da, este o problemă mare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Am murit azi&rdquo; Prin ce șoc a trecut Sorana C&icirc;rstea la revenirea din SUA
„Am murit azi” Prin ce șoc a trecut Sorana Cîrstea la revenirea din SUA
&Icirc;nvinsă la US Open, Sorana C&icirc;rstea răm&acirc;ne cu un record unic &icirc;n tenis, &icirc;n ultimii cinci ani: doar Serena Williams a &icirc;ntrecut-o
Învinsă la US Open, Sorana Cîrstea rămâne cu un record unic în tenis, în ultimii cinci ani: doar Serena Williams a întrecut-o
Sorana C&icirc;rstea, ce blockbuster la US Open! Cum s-a &icirc;ncheiat meciul de trei seturi cu Muchova
Sorana Cîrstea, ce blockbuster la US Open! Cum s-a încheiat meciul de trei seturi cu Muchova
ULTIMELE STIRI
Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: &bdquo;&Icirc;i spun asta de 2 ani!&ldquo;
Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: „Îi spun asta de 2 ani!“
Costel Pantilimon a numit cinci portari rom&acirc;ni eminenți: &rdquo;Nu l-aș scoate din calcul nici pe Ionuț Radu&rdquo;
Costel Pantilimon a numit cinci portari români eminenți: ”Nu l-aș scoate din calcul nici pe Ionuț Radu”
Lovitură pentru adversara lui FCSB &icirc;nainte de duelul din Europa League! Arabii &icirc;l p&acirc;ndesc pe colegul lui Messi
Lovitură pentru adversara lui FCSB înainte de duelul din Europa League! Arabii îl pândesc pe colegul lui Messi
&bdquo;The Rock&ldquo; a dat cărțile pe față, &icirc;n dialog cu CNN: &bdquo;Mușchii mei? Asta s-a &icirc;nt&acirc;mplat&ldquo;
„The Rock“ a dat cărțile pe față, în dialog cu CNN: „Mușchii mei? Asta s-a întâmplat“
Thierry Henry l-a dat de gol pe Zinedine Zidane! Legenda va semna
Thierry Henry l-a dat de gol pe Zinedine Zidane! Legenda va semna
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Rom&acirc;nia va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + c&acirc;nd sunt programate meciurile

România va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + când sunt programate meciurile

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: &rdquo;Nu ne-a lăsat să atacăm&rdquo;

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: ”Nu ne-a lăsat să atacăm”

FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2

FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - România 2-2

CITESTE SI
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

stirileprotv Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: &bdquo;Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Rusia? Iată că &icirc;ncepem!&rdquo;

stirileprotv Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!