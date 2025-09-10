Jucătoarea rusoaică este considerată una dintre cele mai frumoase sportive din circuitul WTA și a avut relații cu mai mulți tenismeni cunoscuți. Kalinskaya a fost împreună cu Nick Kyrgios și mai apoi cu Jannik Sinner.
GALERIE FOTO Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat”
Anna Kalinskaya a dezvăluit că a primit mai multe mesaje de la un tenismen din circuit.
Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat”
Întrebată dacă este căutată des de jucători din circuit, Kalinskaya a răspuns afirmativ. Partenera de dublu a Soranei Cîrstea a dezvăluit că a fost abordată de către Holger Rune, dar nu doar o singură dată.
Kalinskaya a explicat că danezul i-a scris de multe ori, dar rusoaica nu i-a răspuns.
„Înainte se întâmpla mai des. Acum, că sunt mai în vârstă, nu mai sunt sigură (n.r. râde). Pentru unii nu există nicio șansă, n-are niciun rost să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo zece ori, apoi a renunțat.
Îți spun... Holger Rune. Le scrie tuturor fetelor. Se ia prea în serios. Poate că este doar disperat, dar nu este singurul.”, a spus Anna Kalinskaya la podcastul First and Red.
