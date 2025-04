Ferrara, jignit de Naldi: „Am fost rănit de superficialitate și de rea credință.”

„Am folosit spray-ul Trofodermin de ani buni ca tratament la o boală cronică de care sufăr. E prescris de medici și eram conștient de interdicția impusă sportivilor. Întotdeauna l-am purtat cu mine în geanta cu produse de igienă, fiind foarte precaut,” povestește Ferrara.

Doar că Giacomo Naldi a folosit spray-ul lui Umberto Ferrara pentru o rană la deget. „I-am explicat că nu poate să intre în contact cu Jannik. Având în vedere toate avertizările pe care i le-am transmis, nici nu mi-am putut imagina că îi va administra lui Jannik spray-ul fără să poarte mănuși.

De îndată ce am aflat că este vorba de clostebol, mi-am dat seama de sursa contaminării. Am reușit să explicăm rapid tot ce s-a întâmplat.

Am prezentat dovada achiziției spray-ului dintr-o farmacie din Bologna. Am fost rănit însă de superficialitatea cu care a fost tratată această chestiune și de reaua credință afișată, în urma căreia nu mai am încredere în comportamentul altora,” a menționat Ferrara, care se afișează în continuare afectat de neglijența lui Naldi.

În prezent, Umberto Ferrara este fizioterapeut al tenismenului Matteo Berrettini (28 de ani, 27 ATP), care a ajuns, în luna martie, până în sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Miami, după o eliminare în turul secund la Indian Wells.

Jannik Sinner va putea reveni în circuitul ATP o dată cu întrecerea ATP Masters 1000 de la Roma, programată în perioada 7 - 18 mai.