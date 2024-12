Simona Halep (33 de ani) ocupă locul 879 WTA și, deși admite că este interesată de revenirea în top 100 WTA, a vorbit inclusiv despre scenariul în care nu va mai fi capabilă să practice tenisul pe care l-a jucat odată, în anii în care a ocupat constant un loc în top 10 WTA.

Sportiva din România a spus, într-un interviu acordat recent, că perioada petrecută departe de terenul de tenis a ajutat-o să descopere o nouă perspectivă asupra vieții, de care nu mai beneficiase înainte.

Simona Halep, bucuroasă că a putut să petreacă timp departe de circuitul WTA



„Majoritatea oamenilor spun că te poți deprima atunci când te oprești din tenis. Sincer, pentru mine a fost un pic mai bine, pentru că am putut să mă descopăr pe mine însămi.



Am putut să o descopăr pe Simona și am încercat să văd ce îmi place să trăiesc, cum să trăiesc. Nu am avut această șansă până acum.

Și, așa cum spun întotdeauna, îmi place să văd partea pozitivă și am luat-o și m-a ajutat să fiu bine azi,” a dezvăluit Simona Halep.