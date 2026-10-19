Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: "Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc"

Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: &quot;Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc&quot; Tenis
SPORT.RO
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Elina Svitolina (32 de ani) a anunțat că relația sa cu Gael Monfils (40) a ajuns la final. 

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Într-un mesaj publicat luni dimineață pe Instagram, Svitolina a anunțat că relația sa cu Monfils a ajuns la final, iar cei doi vor divorța. Vestea vine la câteva zile după ce jucătorul francez și-a anunțat retragerea din tenis.

Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit

Svitolina și Monfils erau căsătoriți din vara anului 2021, iar în octombrie 2022 s-a născut fetița lor, Skai.

Clasată în prezent pe poziția 6 WTA, Svitolina a subliniat că "se încheie căsnicia noastră, dar familia noastră nu", punctând că "Skai va fi întotdeauna pe primul loc"

  • Svitolina monfils dublu mixt
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"Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc.

Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Despre ce am vorbit rareori este ceea ce a făcut războiul în sufletul meu. Anul trecut, v-am spus că aveam nevoie să mă retrag o vreme de pe teren, pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită. Astăzi vreau să mă deschid puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierdeam încet pe mine însămi.

Gael a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu toate puterile noastre. Dar unele bătălii se duc adânc în interiorul tău și nici toată iubirea altcuiva nu le poate câștiga în locul tău.

Cu timpul, am înțeles că trebuie să regăsesc drumul către mine însămi și că nu pot face asta în cadrul căsniciei noastre. Este cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să îl înfrunt și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc. Gael m-a ascultat. Mi-a respectat nevoile cu o tărie și o noblețe pe care nu le voi uita niciodată.

Gael m-a iubit în momentele mele de cea mai mare bucurie și în cele mai întunecate clipe, iar eu l-am iubit din toată inima. Împreună am construit o viață frumoasă și am primit cel mai prețios dar dintre toate: fiica noastră, Skai.

Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi mereu părinții ei, unul alături de celălalt, la fiecare pas al vieții sale.

Vă rog să înțelegeți că nimeni nu este de vină. Sunt doar doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o altă formă.

Vă cerem înțelegere și spațiul de care avem nevoie pentru a ne vindeca.

Vă mulțumim pentru iubire", a transmis Svitolina.

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