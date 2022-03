Cine tace consimte! Svitolina cere o reacție din partea ATP și WTA, dar aceasta întârzie, iar ucraineanca se retrage de la Monterrey

Șir de evenimente impresionant în lumea tenisului, unde Elina Svitolina - aflată în Mexic, la Monterrey - a refuzat să participe, întrucât trebuia să o înfrunte în primul tur pe rusoaica Anastasia Potapova, conform tragerii la sorți.

„Cred că situația din Ucraina cere o poziție clară din partea organizațiilor noastre,” a spus Elina Svitolina, făcând referire la ATP și WTA. „Noi, jucătorii ucraineni, am cerut ATP, WTA și ITF să urmeze recomandările Comitetului Olimpic Internațional și să îi accepte pe sportivii din Federația Rusă și Belarus ca neutri, neafișându-le steagul țării.

In a sort of half-step, WTA graphics on broadcast of ongoing match in Monterrey removed the Russian flag, though not “RUS.” pic.twitter.com/HhtMHQ1WDH