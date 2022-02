„Mamă, sunt în Ucraina, mi-e frică! Bombardăm orașele!” Mesajele răvășitoare trimise de un soldat rus către mama sa înainte să fie ucis 

Războiul din Ucraina pare departe de a fi terminat, iar până acum sunt mii de victime și sute de morți. Din imaginile apărute din Ucraina, când mai mulți ruși au fost capturați și filmați de ucraineni, reiese faptul că unii dintre ei sunt tineri militari, care nici măcar nu știau ce fac, crezând că vor lua parte la exerciții militare.

Marile puteri ale lumii au impus sancțiuni majore Rusiei și continuă să o facă, astfel încât să îi trimită semnale lui Vladimir Putin, care însă nu pare dispus să negocieze. Cu toate astea, nu doar viețile ucrainenilor sunt la mijloc, ci și ale tinerilor ruși care sunt trimiși pe câmpul de luptă, fără voința lor.

Organizația Națiunilor Unite a avut luni o întâlnire, în cadrul căreia a fost prezent și ambasadorul Ucrainei, Sergiy Kyslytsya. Ședința a fost făcută pentru a se discuta invazia Rusiei și măsurile împotriva lui Vladimir Putin.

În cadrul ședinței, reprezentantul Ucrainei a luat cuvântul, iar aflat la microfon, a început să citească schimbul de mesaje dintre un tânăr soldat rus și mama sa. Sergiy Kyslytsya a mers cu capturi ale mesajelor trimise de soldat.

Soldat rus: Mamă, nu mai sunt în Crimea. Nu sunt la antrenamente.

Mama soldatului: Unde ești? Tatăl tău întreabă dacă pot să îți trimit un pachet.

Soldat rus: Ce pachet să îmi trimiți, mamă?

Mama soldatului: Despre ce vorbești? Ce s-a întâmplat?

Soldat rus: Mamă, sunt în Ucraina. E un război real în desfășurare aici. Mi-e frică. Bombardăm toate orașele împreună, țintim chiar și civili. Ni s-a spus că vom fi primiți bine și acum ei cad sub vehiculele noastre armate, se aruncă sub roți ca să nu ne lase să trecem. Ne numesc fasciști. Mamă. Este extrem de greu.

