„Părinții, bunica, unchiul și mătușa sunt în Ucraina. Prietenii mei nu au electricitate, apă și mâncare.” Cum vrea Svitolina să își ajute țara

Elina Svitolina a reacționat imediat după izbucnirea războiului în Ucraina și continuă să facă eforturi pentru a menține nivelul de conștientizare a evenimentelor din țara sa la un nivel ridicat.

Cea mai bună jucătoare de tenis a țării vecine a dezvăluit că o bună parte a familiei sale se află în Ucraina și că se simte neajutorată. Elina Svitolina a declarat că menține constant legătura cu apropiații și că, în ciuda lipsei de somn, vrea să le transmită cele mai inspirate cuvinte, în fiecare conversație.

Ca rezultat al situației din Ucraina, Daria Saville, fostă Gavrilova - născută la Moscova și emigrată în Australia - a propus ca toate jucătoarele să poarte galben și albastru în turneele următoare.

„De fiecare dată când vorbesc cu familia sau prietenii, e foarte dificil să găsesc cuvinte cu privire la ce se întâmplă în Ucraina. Până în ultimul moment, nu credeam că războiul ăsta chiar poate izbucni, iar apoi totul a început noaptea.

Toată lumea e terifiată, are inima frântă. Am părinții acolo, pe bunica, pe mătușa și un unchi și încerc să vorbesc cu ei constant, pentru că e important să mențin contactul cu ei, pentru a ști cum să îi ajut cel mai bine.

Mă simt complet neajutorată. Vreau să fac ceva pentru ei, dar în aceste condiții, în care sunt avioane militare peste orașe, deasupra Kievului, a Harkovului, bombardamente, împușcături, orașe distruse, e foarte dificil pentru cineva din afară. Știu că e mult mai dificil pentru cei care sunt acolo însă.

