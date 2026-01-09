Wawrinka a anunţat în decembrie că 2026 va fi ultimul sezon al carierei sale pline de trofee.



Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park.



„Câştigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este un moment absolut important în cariera mea, aşa că sunt incredibil de recunoscător pentru acest wildcard”, a declarat Wawrinka. „Să am şansa de a juca Australian Open la începutul ultimului meu an în turneu înseamnă enorm pentru mine.”



Wawrinka ocupă în prezent locul 156 în clasamentul mondial şi a câştigat cel mai recent dintre cele 16 titluri ale sale la Geneva, în 2017.



„Prefer să cedez locul meu cuiva care este pregătit să profite de el”

Fostul finalist de la Wimbledon, Nick Kyrgios, a declarat că a decis să nu participe la competiţia de simplu masculin de la turneul de acasă, deoarece nu se simte încă pregătit să joace meciuri de cinci seturi.



Jucătorul în vârstă de 30 de ani, care a coborât pe locul 670 în clasamentul mondial după ce s-a luptat cu accidentările în ultimele sezoane, va participa la competiţia de dublu masculin, după ce a câştigat acest eveniment în 2022 alături de compatriotul său Thanasi Kokkinakis.



„După câteva discuţii constructive cu Tennis Australia, am decis să mă concentrez pe proba de dublu la AO din acest an”, a scris Kyrgios pe reţelele de socializare.



„Sunt în formă şi m-am întors pe teren, dar meciurile de cinci seturi sunt cu totul altceva şi nu sunt încă pregătit să merg până la capăt. Acest turneu înseamnă totul pentru mine, dar prefer să cedez locul meu cuiva care este pregătit să profite de această ocazie. Totul este o etapă de pregătire şi voi reveni anul viitor, gata să concurez. Ne vedem acolo.”

