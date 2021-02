CTP: "Sorana Cirstea este taietoarea de capete" | "Prin acest meci superb face uitata performanta de a cere arbitrei avertizarea propriului antrenor." 

Cristian Tudor Popescu a fost impresionat de prestatia Soranei Cirstea din meciul castigat in fata Petrei Kvitova.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat succesul de rasunet obtinut de Sorana Cirstea in aceasta dimineata impotriva cehoaicei Petra Kvitova.

"Sorana a intrat pe teren cu relaxarea data de gandul „N-am ce pierde”. Asa ca nu s-a speriat cand cehoaica a inceput in asalt, cu loviturile ei daramatoare. Condusa cu 3-1, n-a incercat un joc defensiv – nici nu cred ca poate asa ceva! –, a raspuns la fel de agresiv atacurilor Kvitovei, si contrele i-au intrat! Momentul psihologic a fost la 3-2 pentru Kvitová, cand Sorana a avut minge de break. Cehoaica a vrut cu tot dinadinsul sa ia acel punct, Sorana s-a tinut cu dintii. Au fost 9 schimburi de lovituri ascutite, fiecare parand ultima. Romanca a reusit sa inchida cu o dreapta cros agatata in ultima clipa, la care Petra n-a mai fost in stare sa se duca!... Atunci cred ca i-a trecut prin cap Kvitovei ca o asteapta un meci lung, ca s-ar putea sa nu castige in 2 seturi, asa cum era pregatita mental. Asta a clatinat-o, si Sorana a stiut sa profite, castigand setul cu 6-4," a scris CTP in exclusivitate pentru Republica.

"Setul 2 a fost conform planului si posibilitatilor dublei campioane Wimbledon, 6-1. Dar mai urma un set, in care s-a vazut de ce ii era frica Kvitovei si n-a scapat. A cedat fizic in caldura de la Melbourne. Cu toate ca a avut conditii mai bune de pregatire, s-a putut antrena, in vreme ce Sorana a trebuit sa suporte 2 saptamani de carantina grea, in camera de hotel, fara tenis..." a adaugat jurnalistul in varsta de 64 de ani.

"Asta este Sorana, daca „ramane acolo” cu mintile, o jucatoare world class, supranumita cand era foarte tanara „Taietoarea de capete”, pentru ca invingea surprinzator si clar adversare cap de serie. Meciul superb facut cu Kvitová, care o trimite in turul 3 AO, face uitata recenta sa performanta, poate unica pe plan mondial, de a cere arbitrei avertizarea propriului ei antrenor, Adrian Cruciat, pentru ca „nu tace din gura, imi tot spune lucruri din tribuna!...” a fost concluzia redactata de CTP pentru Republica.ro.