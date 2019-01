SORANA CIRSTEA, OUT de la Shenzen! A fost invinsa in doua seturi de Alison Riske

Sorana Cirstea a ratat sansa de a juca in semifinale.

Sorana Cirstea a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare totala de 750.000 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de americanca Alison Riske, dupa o ora si 39 minute de joc, intr-o partida disputata vineri.

Cirstea (28 ani, 84 WTA) a suferit cu aceasta ocazie al treilea esec in sapte partide disputate impotriva lui Riske (28 ani, 62 WTA). Precedenta lor confruntare a avut loc in 2018, la US Open, in primul tur, romanca invingand cu 6-3, 3-6, 7-5.

Pentru accederea in faza sferturilor de finala, Sorana Cirstea a fost recompensata cu un cec in valoare de 13.121 dolari si 60 de puncte WTA.

Tot vineri, in aceeasi faza a competitiei de la Shenzhen urmeaza sa evolueze romanca Monica Niculescu, impotriva chinezoaicei Yafan Wang.