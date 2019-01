TURBO MONICA! Niculescu are un start fabulos in 2019: s-a calificat in sferturi la Shenzen!

Monica Niculescu a inceput 2019 in forta cu doua victorii de senzatii.

Mai intai, romanca a trecut de Jelena Ostapenko, scor 6-0, 6-2, in doar 51 de minute, iar acum a invins-o si pe Kristyna Pliskova (94 WTA).

Niculescu s-a impus in 3 seturi, scor 6-7, 6-3, 6-4 si s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen. In turul urmator, Monica Niculescu se va duela cu Yafan Wang, locul 70 in clasamentul WTA.

"Am fost suparata, pentru ca am avut multe sanse de a castiga primul set. Nu stiu, parca nu mai reuseam nimic, iar ei ii intra orice minge. Si in setul secund a fost greu. A fost foarte greu sa lupt impotriva serviciului ei, am alergat foarte mult", a declarat Niculescu la finalul partidei.