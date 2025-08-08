Sorana Cîrstea, calificată în turul al doilea la Cincinnati! Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, eliminate

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore şi 20 de minute în faţa croatei Donna Vekic (29 ani, 53 WTA), cu 6-1, 4-6, 6-3.
Românca a încheiat cu 7 aşi şi 3 duble greşeli, în timp ce Vekic a avut 5 aşi, dar a comis 12 duble greşeli.
Cîrstea are acum 5-2 în meciurile directe cu Vekic, asigurându-şi un cec de 18.200 de dolari şi 35 de puncte WTA.
Cîrstea merge mai departe
În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe poloneza Magdalena Frech (27 ani, 25 WTA), care s-a impus în singurul lor meci direct, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.
Jaqueline Cristian (27 ani, 52 WTA) a fost învinsă în primul tur de cehoaica Marketa Vondrousova (26 ani, 63 WTA), cu 6-3, 6-1, în 69 de minute.
Gabriela Ruse (27 ani, 58 WTA) a fost întrecută de japoneza Aoi Ito (21 ani, 110 WTA), cu 6-2, 7-6 (8/6), după o oră şi 46 de minute.
Cristian şi Ruse s-au ales pentru participare cu 11.270 de dolari şi 10 puncte WTA fiecare.