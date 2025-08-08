Sorana Cîrstea, calificată în turul al doilea la Cincinnati! Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, eliminate

Sorana Cîrstea, calificată în turul al doilea la Cincinnati! Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, eliminate
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, în timp ce Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au pierdut în prima rundă.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore şi 20 de minute în faţa croatei Donna Vekic (29 ani, 53 WTA), cu 6-1, 4-6, 6-3.

Românca a încheiat cu 7 aşi şi 3 duble greşeli, în timp ce Vekic a avut 5 aşi, dar a comis 12 duble greşeli.

Cîrstea are acum 5-2 în meciurile directe cu Vekic, asigurându-şi un cec de 18.200 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Cîrstea merge mai departe

În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe poloneza Magdalena Frech (27 ani, 25 WTA), care s-a impus în singurul lor meci direct, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.

Jaqueline Cristian (27 ani, 52 WTA) a fost învinsă în primul tur de cehoaica Marketa Vondrousova (26 ani, 63 WTA), cu 6-3, 6-1, în 69 de minute.

Gabriela Ruse (27 ani, 58 WTA) a fost întrecută de japoneza Aoi Ito (21 ani, 110 WTA), cu 6-2, 7-6 (8/6), după o oră şi 46 de minute.

Cristian şi Ruse s-au ales pentru participare cu 11.270 de dolari şi 10 puncte WTA fiecare.

