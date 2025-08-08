Sorana Cîrstea, calificată în turul al doilea la Cincinnati! Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, eliminate

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore şi 20 de minute în faţa croatei Donna Vekic (29 ani, 53 WTA), cu 6-1, 4-6, 6-3.



Românca a încheiat cu 7 aşi şi 3 duble greşeli, în timp ce Vekic a avut 5 aşi, dar a comis 12 duble greşeli.



Cîrstea are acum 5-2 în meciurile directe cu Vekic, asigurându-şi un cec de 18.200 de dolari şi 35 de puncte WTA.